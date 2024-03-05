نجاح كبير لبطولة رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في البرازيل

بحضور صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية؛ وفابريسيو أوليفيرا، عمدة مدينة بالنياريو كامبوريو؛ اختتمت بطولة رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو AJP فعالياتها الأحد الماضي ضمن أسبوع النزال الإماراتي في البرازيل في بالنياريو كامبوريو، واستقطبت البطولة 1.500 رياضي ورياضية.

وقال صالح أحمد السويدي: ((ساهمت الجهود الدؤوبة التي تبذلها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP في تعزيز النمو العالمي لرياضة الجوجيتسو، وذلك باعتبارها منظمة رائدة تهدف لنشر هذه الرياضة عالمياً)).

من جهته قال رودريغو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: ((شهدت البطولة مشاركة كبيرة وسط حضور لافت من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة في ترتيب الرابطة الذين حضروا من جميع أنحاء البرازيل وما حولها للمشاركة خصيصاً في منافسات البطولة)).

وتميزت البطولة بالعروض المهارية والأداءات المميز من جميع اللاعبين، ولا سيما في نزالات الحزام الأسود في فئة المحترفين، والذين قدموا كل ما لديهم واستخدموا تقنياتهم المذهلة، ومنحوا الجمهور سواء الحاضرين في إكسبو سنترو أو المتابعين عبر منصة البث TX7، تجربة مشوقة حافلة بالمتعة. ويحتفي أسبوع النزال في البرازيل بأقوى عروض المهارة والالتزام والعزيمة الراسخة التي تتميز بها رياضة الجوجيتسو، ويمنح المتنافسين فرصة مميزة لإظهار مواهبهم على البساط .

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