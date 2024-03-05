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محمد بن ثعلوب :مشاركة استثنائية للجودو في الأولمبياد

3/5/2024 7:48:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بتواصل برنامج إعداد منتخب الإمارات الأول للجودو استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، الذي يشهد مشاركة أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم رياضة الإمارات في مختلف الألعاب الفردية ومن بينها جودو الإمارات الذي ستكون مشاركته استثنائية بتواجد خمسة لاعبين من منتخب الجودو الأول وهم نارمند بيان، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كجم، ظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، واللاعبة المتطورة بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وهناك جهود فنية تبذل لارتفاع عدد المشاركين من الجودو إلى ما بين 6 أو 7 لاعبين على ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت منذ بدء الموسم الحالي 2024.

واطمأن محمد بن ثعلوب على تجهيزات المنتخب عقب اتصال بناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس بعثة جودو الإمارات المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجودو التي تقام في النمسا بداية من يوم الجمعة بمشاركة 82 دولة من بينها 6 دول عربية وهي منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، المغرب، الجزائر ودولة فلسطين، حيث تشكل المشاركة فترة إعداد إضافية قبل استضافة بطولة العالم للجودو في مايو 2024، في أبوظبي والتي تمثل ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو الكبرى المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

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