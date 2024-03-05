الإمارات تستضيف النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو 3 مايو

في خطوة جديدة ترسخ ريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على خارطة الجوجيتسو القارية والعالمية، أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن استضافة أبوظبي للنسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي سيتخللها للمرة الأولى منافسات فئتي الشباب والناشئين، خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى هذه البطولة بأهمية كبرى، كونها من أبرز وأهم الفعاليات على أجندة رياضة الجوجيتسو الآسيوية، إضافة إلى استقطابها لنخبة اللاعبين من مختلف أنحاء القارة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي: ((سعداء باستضافة الحدث القاري الأبرز على مستوى آسيا في أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، للمرة الثانية في أقلّ من أربعة أعوام)).

وتابع: ((ترتبط أبوظبي بشكل وثيق باستضافة أكبر بطولات الجوجيتسو العالمية والقارية، وقد نجحت خلال العقد الماضي في تقديم نموذج استثنائي في التنظيم والاستضافة، نجح في إبهار العالم، ونال ثقة جميع الاتحادات القارية، والاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يرى أن أبوظبي تمثل مصدر إلهام في مجالات نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال)). وتابع الشامسي: ((تشكّل دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، العنوان الأبرز لهذه الرياضة على مستوى العالم، والمحطة الأساسية لاستكشاف المواهب وصقل الأبطال، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة العالميين، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي أرست أسس هذه النجاحات، والمكانة الدولية المرموقة)).

جاهزية

وحول استعدادات المنتخب الوطني الذي سيخوض منافسات البطولة على أرضه وبين جمهوره، قال الشامسي إن نجوم المنتخب دخلوا مبكراً في أجواء الاستعداد للبطولة، وغيرها من الاستحقاقات التي ستقام خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يتطلع أبناء وبنات الإمارات للاحتفاظ بلقب البطولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، خصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب الآسيوية، والذي تكلل بتحقيق 10 ميداليات تاريخية لدولة الإمارات.

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