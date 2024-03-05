خالد عيسى.. «جبل حفيت» صعب مهمة «الدون»

كعادته كان الدولي خالد عيسى حارس مرمى العين والمنتخب الوطني، أو ((جبل حفيت)) متألقاً وصانعاً للفرحة العيناوية بتصدياته الإعجازية على نحو ما فعله أمام ((الدون)) كريستيانو رونالدو مرتين على الأقل، الأولى في الدقيقة 44 عندما سدد الأخير كرة قوية من مسافة قريبة طار لها خالد عيسى وحولها إلى ركنية، والثانية في الدقيقة 79 عندما استقبل النجم العالمي كرة على بعد 6 ياردات في مواجهة منتصف المرمى تماماً وعندما أيقن الجميع أن الكرة ستهز الشباك من هذه المسافة القصيرة رفض العملاق العيناوي هذا الاعتقاد وتصدى بأعجوبة للتسديدة ليبقي على تقدم فريقه حتى النهاية، وعلق خالد عيسى الحارس المتألق على هذا التصديات الأسطورية، مؤكداً أنه توفيق من الله وبمساعدة المنظومة ككل ونتيجة لعمل مستمر واجتهاد وانتقاد، وأكد أنه لا يزال يحب الدون كريستيانو رونالدو ولكنه يحب العين أضعافاً مضاعفة.

وأبدى سعادته بالفوز الذي تحقق، مؤكداً أن المهمة لم تنته وأمامهم مواجهة صعبة في الرياض عليهم أن يستعدوا لها بقوة، وعبر عن شكره لجماهير العين الوفية لمساندتها الرائعة، مشيداً في الوقت نفسه بقتالية اللاعبين في الملعب.

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