المغربي سفيان رحيمي.. نجم فوق العادة

لم يكن الهدف الذي سجله قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وقاد العين للفوز على ضيفه النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، هو الوحيد الذي توّجه ((نجماً فوق العادة))، في المواجهة الجماهيرية الحاشدة على ملعب استاد هزاع بن زايد، أول من أمس، بل كان المغربي سفيان رحيمي بمثابة شعلة من النشاط والحيوية طوال زمن المباراة، صال وجال في الملعب طولاً وعرضاً، وفشل أربعة مدافعين أقوياء في إيقافه، صنع هدفاً سجله كاكو، تم إلغاؤه، وسجل هدفاً آخر ألغاه الحكم بداعي التسلل، وصنع فرصاً عدة لزملائه، ودافع وهاجم، وكان مصدر إزعاج مستمر لدفاع ((العالمي))، ليسهم بنصيب الأسد في فوز الفريق البنفسجي.

هدوء وثقة

بابتسامة هادئة، على عكس ما كان عليه في الملعب، جلس رحيمي في قاعة المؤتمرات، بعد المباراة، ليتلقى التهاني، ويجيب عن أسئلة الإعلاميين بثقة، معرباً عن سعادته بالفوز الذي تحقق، وكشف عن سر نجاحه في دور المهاجم الصريح، باعتباره بديلاً للمهاجم التوغولى لابا كودجو الغائب الأبرز في اللقاء، موضحاً أن المدرب ترك له حرية التحرك في الملعب، دون التقيد بمركز رأس الحربة، الأمر الذي ساعده في إبراز مقدراته الفنية والبدنية.

وقال بطل موقعة ((النصر))، والذي توج نجماً للمباراة، إن المواجهات القوية تظهر شخصية اللاعبين الكبار، لافتاً إلى أن العين يمضي إلى الأمام بخطى واثقة، وأكد أنهم عازمون على المنافسة بجميع البطولات هذا الموسم.

دعم القيادة

وعبّر رحيمي عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الدعم السخي والرعاية السامية للنادي، وأشكر كذلك الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، على المتابعة الدائمة للفريق، والدعم المتواصل للاعبين.

كما أعرب المغربي سفيان رحيمي المتألق، عن شكره للجماهير العيناوية جماهير البنفسج، التي احتشدت لمساندة الزعيم، وقال: لعبنا اليوم الشوط الأول، وفي الإياب بإذن الله سنحرص على إظهار أفضل ما لدينا، حتى نتمكن من التأهل، ونرد التقدير لجماهير العين الوفية.

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