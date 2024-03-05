الزعيم يعزف «سيمفونية النصر» وسط 21 ألف عيناوي

أنجز فريق العين مهمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنجاح أول من أمس، ورد الوفاء لأكثر من 21 ألف مشجع عيناوي ساندوه بحرارة من مدرجات ستاد هزاع بن زايد وبعطاء سخي، وأداء رجولي ليهزم ظروف الغيابات وضغط المباريات، والنصر ((العالمي)) المحتشد بنجوم ((الملايين)) بقيادة كريستيانو رونالدو، وساديو مانيه، وإيميريك لابورت، الذي استفزته قتالية شباب العين فانفجر غاضباً باعتداء عنيف على قائد فرقة البنفسج بندر الأحبابي، قبل أن تكتشفه تقنية الفيديو ليستحق البطاقة الحمراء التي رفعها الحكم في وجهه وسط هتافات ساخرة ومستنكرة من أنصار فريقه قبل جمهور العين.

سيمفونية النصر

وإذا كان ((شباب العين)) عزفوا ((سيمفونية)) النصر على المستطيل الأخضر ومن بينهم 4 لاعبين على الأقل يخوضون مباراة آسيوية أول مرة، فإن المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، هو قائد ((الأوركسترا)) والذي أكد قدراته وفكره التدريبي بقراءته الحصيفة للمنافس وتوظيفه المثالي للاعبين وتوجيهاته الذكية في أثناء المباراة، وهو يفتقد إحدى أهم الدعامات الهجومية متمثلة في الهداف التوغولى لابا كودجو الغائب الأبرز عن المواجهة، إذ ترك لرحيمي حرية توظيف مهاراته وقدراته الفنية والبدنية في المواجهة ومنحه الضوء الأخضر لقيادة الهجوم العيناوي من الأطراف والعمق وهو ما استثمره الأخير على خير نسق ليتألق ويسجل ويتوج بطلاً للمباراة.

بتغلبه بهدف نظيف على النصر أمس الأول، يكون العين حقق الفوز الرابع توالياً على الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، إذ سبق أن فاز على الفريق نفسه بهدف سجله لابا كودجو، في دور المجموعات بقطر في ديسمبر من سنة 2020، كما فاز في هذه النسخة من البطولة على الفيحاء السعودي ذهاباً 1-٤ وإياباً 2-٣، وفي مباراة النصر أول من أمس بلغت مواجهات العين للأندية السعودية في المسابقة الآسيوية 37 مواجهة فاز في 17 وتعادل في 7 وخسر 13 مباراة.

ويحتاج العين للفوز أو التعادل في لقاء الإياب في 11 مارس الجاري في الرياض ليبلغ الدور نصف النهائي للمسابقة القارية البارزة، وعلى الرغم من أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة النصر في أرضه ووسط جمهوره، فإن التجارب والشواهد تؤكد أن العين بمقدوره العودة ببطاقة التأهل ليقدمها هدية رمضانية لجماهير الكرة الإماراتية التي تضع عليه آمالاً عريضة باحتسابه ممثلها الأوحد في المسابقة الآسيوية.

فوز مستحق

يرى المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن فريقه قدم أداءً قوياً قاده لفوز مستحق على فريق جيد، وقال: مباراتنا أمام النصر السعودي لم تنتهِ بعد والجميع في العين مطالبون بالاستمرار في حصد النتائج القوية وسنبدأ برنامج التعافي من الإرهاق قبل مواجهة اتحاد كلباء في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والمقررة في السابع من الشهر الجاري.

ورفض كريسبو، التعليق على البطاقات الصفراء التي أشهرها حكم اللقاء لخمسة من لاعبي العين، وما إذا كان بعضها سيتسبب في غيابات عن الفريق في لقاء الإياب، موضحاً أنه لا يفضل الحديث عن التحكيم وقال: احترم القرارات التحكيمية ولا أهتم بوضع البطاقات التي تقود للغيابات لأنني أثق بعناصر فريقي.

ليلة رائعة

عن الأداء الرجولي والتطور اللافت في مستوى العين أمام النصر، قال: أظهر لاعبو العين دقة عالية في تنفيذ التوجيهات الفنية وأسعد الفريق جماهيره وكانت ليلة رائعة لكرة القدم العيناوية، وسنعمل من أجل الاستمرار والذهاب إلى أبعد مراحل المسابقة القارية، وبالنسبة لي فلم يتغير رأيي منذ قدومي إلى هذا النادي الكبير لأنني أتطلع معه إلى معانقة مجد جديد في مسيرتي التدريبية. أرجع محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، الأداء في البطولة والفوز الغالي للعين على النصر السعودي أول من أمس إلى الجدية والالتزام من قبل الفريق منذ بداية المعسكر الإعدادي هذا الموسم، وقال: كان التركيز كبيراً والجدية حاضرة من جميع اللاعبين في التدريبات والمباريات كافة من قبل اللاعبين والكل كان يتطلع للمشاركة في المباريات.

وأضاف: أجواء مباراة النصر وقيمتها وخصوصيتها كونها تلعب في الأدوار الأخيرة من بطولة آسيا، جعلها مواجهة جماهيرية كبيرة فامتلأت مدرجات الملعب عن آخرها وتبقى عدد غير قليل في الخارج لم يجدوا فرصة الدخول، وهكذا العيناوية دائماً فروح العائلة دائماً لديهم وتجسدت بقوة في ملعب المباراة من قبل اللاعبين الذين قدموا أداء بطولياً في مواجهة منافس قوي له تاريخه ومدجج بالنجوم، وخاضها الفريق في ظل ظروف ضغط المباريات والإجهاد والإرهاق طوال الأسابيع الماضية، وكذلك ضد بعض قرارات الحكم في أثناء المباراة، أضف إلى ذلك الغيابات المؤثرة التي عاناها العين بقيادة المهاجم التوغولي الهداف لابا كودجو، ولكن تجسدت أيضاً مقولة العين بمن حضر فاللاعبون الذين شاركوا عوضوا غيابه وهناك جهود مكثفة من الطاقم الطبي لإلحاقه بمباراة الإياب.

تحضيرات

وعن نصائحه للاعبين في مباراة الإياب بالرياض، قال: متفقون في الجهاز الفني والإداري والطبي، واللاعبون أنفسهم على ألا تتعدى فرحة الفوز غرفة الملابس وأن تبدأ مرحلة التحضيرات للمباريات المقبلة في اليوم التالي مباشرة وأن نعضد الإيجابيات ونعالج السلبيات التي ظهرت في مباراة الذهاب إن وجدت.

وأكد حماد أن بعثة العين ستغادر إلى الرياض في العاشر من الشهر الجاري قبل يوم من موعد مباراة الإياب، ونفى أن تتسبب البطاقات الصفراء التي نالها لاعبو العين في لقاء الذهاب بغياب أي لاعب، وشدد على ضرورة الاستمرار في المستوى نفسه لحصد النتائج الجيدة، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها العين في شهر رمضان وأن صيام اللاعبين حرية شخصية لهم، وسيكون التنسيق حاضراً مع الجهاز الطبي والفني في هذا الشأن.

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