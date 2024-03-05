«تحدي الموانع» جديد منافسات «ند الشبا الرياضية»

حرصت اللجنة المنظمة لمنافسات النسخة 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية))، على إضافة فعاليات رياضية جديدة إلى برنامج البطولة، كما كثفت استعداداتها لانطلاق الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، والتي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتتضمن 9 ألعاب رياضية.

ومن بين الفعاليات الجديدة التي تمت إضافتها لمنافسات الدورة بطولة تحدي الموانع، وهي فعالية تضم فئتين للرجال والسيدات، تتضمن مجموعة من الحواجز التي تقام على مساحة عشبية تبلغ 400 متر داخل مجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس المشاركون في البطولة على تخطي جميع الحواجز في أسرع وقت ممكن، وسيتم احتساب التوقيت عبر شرائح إلكترونية تثبت في أحذية المتسابقين، تقوم برصد الوقت من خط البداية حتى خط النهاية.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في هذه البطولة حتى وقت إقامة المنافسات، أو اكتمال العدد المسموح به، ويمكن التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ، ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة للحصول على المزيد من المعلومات، أو الإجابة عن الاستفسارات من خلال التواصل بالبريد الإلكتروني

...، أو الهاتف: 0562137671.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن قواعد المشاركة في البطولة، حيث يسمح بالمشاركة للرجال والنساء من جميع الجنسيات من عمر 16 فما فوق.

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