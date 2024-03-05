مصادرة القصة !!

كثر هم الذين يعتبرون فن التأليف القصصي من أقدم الفنون الأدبية التي عرفها الإنسان على امتداد تاريخ البشرية، وهناك من يؤكد أن القصة أسهمت في رقي الإنسان وحفظ منجزاته، وبسببها تناقلت الأجيال المعارف والأخبار والأحداث، وتبعاً لهذا فإن القصة تطورت مع تطور الإنسان، حتى باتت لها اشتراطات وحدود ومعالم وطقوس، بل إن النقاد في هذا المجال لا يمنحون التميز والتفرد إلا لمن حافظ على عدد من الاشتراطات في مجال الحبكة والترابط، حتى أن البعض يسأل أين الزمن وآخر أين الحدث وثالث أين المكان، ولذا نجد من هذه الفئة رفضاً لقبول حتى مفهوم القصة القصيرة جداً، بل حتى مؤلفي القصة أنفسهم استهواهم التحديد والتأطير ووضع اشتراطات لهذا الفن، لن أضرب مثالاً بمن أصدر مجموعة قصصية واحدة واعتقد نفسه مرشداً وموجهاً في هذا المجال، بل سأختار للدلالة على هذا الجانب بالمؤلف والروائي الكبير روبرت لويس بلفور، وهو مؤلف الرواية الأكثر شهرة في العالم «جزيرة الكنز»، حيث قال: «ليس هناك إلا ثلاث طرق لكتابة القصة؛ فقد يأخذ الكاتب حبكة ثم يجعل الشخصيات ملائمة لها، أو يأخذ شخصية ويختار الأحداث والمواقف التي تنمي تلك الشخصية، أو قد يأخذ جواً معيناً ويجعل الفعل والأشخاص تعبر عنه أو تجسده».

وإذا أمعنا النظر جيداً بهذا القول فإننا نجد أن هذا الكاتب الشهير، قد حدد واشترط وأكد أنه لا يوجد إلا ثلاث طرق لكتابة القصة، وبالتالي من سيخرج عن هذا الإطار فإن نصه قد لا يكون قصة أو لا يعد كاتباً قصصياً مميزاً.

في ظني أن هذا يسمى إقصاء ومحاولة يائسة لتحديد أطر هذا الفن الأدبي العريق، وهذه المحاولات لا تستقيم مع بيئة القصة وطبيعتها المبنية على التجديد والتكيف مع كل زمن ومع كل حضارة ومع كل أمة وشعب، فما يميز القصة أنها مشاعة حتى أن الأطفال يمارسونها، كما أن العجزة وكبار السن يتقنون فنونها وملامحها والجميع يحكي ويقص، فنحن عندما نجلس مع بعض ونتبادل أطراف الحديث فإننا في الحقيقة نقص ونروي الأحداث بشكل متنوع وثري، لذا أعتقد أن الفن القصصي ثري وغني، إلا أنه وبسبب هذا التأطير ومحاولة التحديد وتخصيصه ومصادرته خفت لدينا، وهذه حالة يمكن تعميمها على مستوى العالم العربي كافة، ورغم ثراء القصة في تراثنا الأزلي ومرافقته لكافة الأحداث التاريخية التي عاشتها أمتنا إلا أنه وبشكل أو بآخر يعد اليوم مقموعاً ومجتزأً، وبات العالم يحكي ويقص، ونحن كأمة عريقة عاشت وتناقلت موروثها وقيمها بالقصة، إلا أنها اليوم فقيرة في هذا الإرث الإنساني، فلا يمكن أن نقارن القصة العربية بالقصة الأمريكية أو الأوروبية على مختلف أنواعها أو حتى بالقصة الصينية.

نحن نعيش في عالمنا العربي في معضلة حقيقية تتعلق بمصادرة الفنون والآداب الإنسانية العامة من فئات تعتقد أنها تتكلم بلسان هذه الفنون والآداب، والسبب أنها لاقت نجاحاً هنا أو هناك.. أعتقد أنه على كل مؤلف للقصة أن يتخلص أولاً من هذه الأقلام وهذه الأصوات ويعلّق نظره بالقارئ وحسب.