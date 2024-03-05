إنجازات لا تموت

صحيح أن الكاتب وهو يمارس فن البقاء والحياة عبر استمراره في الكتابة، ولسنوات تطول أحياناً حتى لا يعود ينتبه لمضي الزمن وللتحولات، التي ترافق جريانه السريع والجارف، إلا أن صوت التغيير يصبح قوياً يوماً بعد يوم، ويصير من الصعب تجنبه أو حتى تجاهله، فيقف الكاتب كما يقف الجميع في لحظة ما تلك الوقفة، التي ينظرون فيها إلى أنفسهم، وما يقومون به في مرآة الأيام..

هناك زمن طويل عَبَرَ، وعشب كثير نبت في المسافة بين اليوم وبين ذلك اليوم البعيد، الذي بدأت فيه الكتابة منذ أكثر من 25 عاماً، والحق أنني لم أقف لأسأل نفسي هذا السؤال رغم أنه أحد أكثر ما أثير في مجال النقد الأدبي وما أثاره فلاسفة الأدب، والمتعلق بنهاية السرديات الكبرى التي بقيت لقرون ربما ثابتة لا يطالها التجريف أو التغيير، حتى ظهر فلاسفة أمثال نيتشه ورولان بارت طرحوا عن نظريات كانت محل جدل موت المؤلف وموت الناقد وموت الكتاب الورقي وموت المقال الصحفي!

سئلت في أحد اللقاءات فيما إذا كنت أظن أن المقال الصحفي لا يزال محط اهتمام القراء كما في السابق، وفيما إذا كان هناك قراء لا يزالون يشترون الصحف ويقرأونها كل صباح؟ هي أسئلة نرددها جميعنا، لكننا لا ننتبه أنها موجهة لجذر حياتنا اليومية، التي ربما نعايش تحولاتها دون أن نتوقف لنراقب حجم ما أصابها، وما أصابنا من تغيير بسبب ذلك.

إن هناك إجابات منطقية عن الكثير من الأسئلة علمتنا إياها الجامعة والإعلام والكتب، حول علاقة الناس بالتفاصيل التي اعتادوها في كل مكان، لكن هل هي إجابات دقيقة وواقعية فعلاً؟ هل لا يزال الناس يقرأون ما نكتب كل صباح؟ وهل مات المقال كما قال مضيفي في اللقاء؟ أصبحت أكرر هذا السؤال كهاجس! راجية أن لا تكون تلك إجابة وليس مجرد سؤال! لكنني مع كل ما أشهده متأكدة من أن البشرية لم تقتل، ولم تتخلص من أي اختراع أو تطور غير حياتها، وشكل تحولاً في مسيرتها، وخاصة إذا كان بمستوى الورق والصحافة.