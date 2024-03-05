دموع الظالم

وجد نفسه محاصراً، من كل الجهات، في الداخل هناك ضغوط عائلات المختطفين ومسيراتهم الاحتجاجية على مواقفه، والتي يزداد عدد المشاركين فيها يومياً، وخارجياً اقتربت الاعتراضات على سلوكه من الذين كانوا أصدقاء إلى حد التوبيخ والابتعاد عنه قدر المستطاع، وحتى من كان لا يخالف لإسرائيل رأياً، ولا يصدر لها الأوامر حتى لو خالفت قوانين وتشريعات الأرض والسماء، الداعم الأول، والأكثر سخاء، الولايات المتحدة، رفعت في وجهه إشارة ((قف))!

ذلك هو نتانياهو، المحشور في زاوية الإبادة والغطرسة والوحشية والكراهية، ومثله لا تعييه الحيلة، يفكر ويدبر، ويخطط لحملات إعلامية ودبلوماسية، يصنع قصصاً من خياله، ويصطنع أدلة مزيفة لها، ويشتت الانتباه، يريد أن يبعد العيون عنه، يعود إلى البداية التي كانت فاعلة في السابق، إلى ((المسكنة)) وإثارة المشاعر، يتحول فجأة إلى مسار المظلومية، ويفتح النار بقنابل صوتية، وهو يعرف أن أغلب الوسائل المتاحة في العالم لنقل رسائله الحزينة مفاتيحها في درج مكتبه، ويوجهها إلى الأمم المتحدة، وإلى أمينها العام، رغم أن هذه المنظمة أثبتت بكل الطرق المشروعة أنها عاجزة، بل شبه مشلولة، ولكنه كان يريد هدفاً يُطلق عليه إعلام موجه وتابع حتى يلفت الأنظار عنه ويقلل من الضغوط الدولية!

وانحرف كثيرون خلفه، حتى الإعلام المعارض له حول مؤشرات محطاته ومواقعه نحو اغتصاب مزعوم في السابع من أكتوبر، والتفت الجميع إلى تقارير تبني رأيها على كلمات مثل ((ربما)) و((قد يكون)) و((هناك شكوك))، وبدأ التجاهل المتعمد، لاستمرار مأساة غزة، والتي فاقت كل المآسي البشرية في العصر الحديث، غزة التي يمنع وصول المساعدات إلى جرحاها ومشرديها، غزة التي يصر على تدميرها بالكامل، ويرفض المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، غزة التي جعلت العالم كله يضغط ويدعو إلى وقف ما يحدث لشعبها.

سيهرب نتانياهو بإطلاق مفرقعات صوتية مدوية كما يعتقد، ولكن الحقيقة مازالت تلاحقه، فمن يظلم لا يمكن أن يكون مظلوماً حتى لو ذرف الدموع!