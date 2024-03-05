مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني

من يرد فهم مستقبل عالم الغد جيداً فعليه أن يحرص على فهم حركة واتجاهات دولة الصين.

أمس، بدأ المؤتمر السنوي العام للحزب الشيوعي الصيني، الذي يدير شؤون البلاد، والعباد منذ أكتوبر 1949.

المؤتمر يضم أكبر عدد من الممثلين الرسميين والشعبيين لنظام ما في تاريخ البشرية، ورغم ضخامة هذا العدد الخرافي من الممثلين والمندوبين فإن إدارة النقاش والأعمال تتميز بانضباط ودقة، وصرامة مذهلة.

انعقد هذا المؤتمر هذه المرة– كالعادة- برئاسة رئيس البلاد المختار مدى الحياة، وهو الرئيس شي بوصفه الرئيس التاريخي، الذي قاد البلاد نحو أكبر طفرة في التحديث والتنمية، أدت إلى تحقيق معدل تنمية قارب الـ 120 %، خلال عشر سنوات ((خطتان خمسينيتان)).

تقرير العام الذي عرضه رئيس الحكومة الشعبية رئيس الوزراء لي ((توقع إحداث معدل تنمية سنوي هذا العام بنسبة 5 %، وتوقع وصول معدل التضخم إلى 4 %)).

أهم ما أعلنه رئيس الحكومة هو أن الصين تهدف إلى إدخال 12 مليون يد عاملة جديدة إلى سوق العمل، خلال هذا العام.

وجاء في كلام رئيس الحكومة هذه المرة ما استوقف المراقبين حول سياسة الصين الجديدة في نوعية الإنتاج.

قال الرجل: ((نريد هذا العام أن ننتقل من ((سرعة الإنتاج)) إلى حالة ((نوعية الإنتاج))، بمعنى الانتقال التاريخي من معدلات الكم إلى نوعية الكيف)).

من يتابع قصة الصين في التجارة والصناعة فسوف يكتشف أنها الدولة الأكبر في الكم في كل شيء، مثل مليار ونصف المليار نسمة من يعيشون على 9.5 ملايين كم مربع، لديهم ناتج قومي يصل إلى 32 تريليون دولار في العام، يدافع عنهم أكبر عدد من قوات المشاة، وأكبر عدد من قطع البحرية في العالم.

الآن تنتقل الصين من حالة الأعوام الرقمية إلى الدقة والنوعية.

هذا الانتقال سوف يدفع بها دفعاً إلى الدخول في المنافسة المحتدمة مع المنتجات الراقية الجودة لدول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا كله سوف يدفع بحالة التنافس الحادة حالياً إلى مرحلة ((صدام تجاري)) غير مسبوق في أسواق العالم الجديد.

الصين في هذا المؤتمر تدخل حلبة الصراع الصناعي التجاري بقوة وتحدٍ في زمن تحتكر فيه الولايات المتحدة حصرياً أدوات وعناصر الذكاء الصناعي المؤثر الأول في تحسين الصناعة.