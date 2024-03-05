لا تحسدوا أوروبا كثيراً

الكثير من مواطني العالم الثالث والمنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا دائماً ما يحسدون أوروبا على وحدتها واتحادها، وتقدمها ومستوى المعيشة فيها،

والمؤكد أن أوروبا أنجزت الكثير، وحققت تقدماً وتنمية مشهودة، تتيح لأغلبية مواطنيها مستوى مرتفعاً من المعيشة، لكن الصورة ليست وردية كما يبدو من الوهلة الأولى، وهناك الكثير من الألوان الرمادية والسوداء، التي تقلق العديد من الأوروبيين.

أكتب عن هذه النقطة من موقع شاهد العيان، وليس المتحدث في الفراغ النظري.

زرت بروكسل عاصمة بلجيكا، ومقر الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) مرتين في الشهور الأخيرة. الأولى في نهاية شهر نوفمبر الماضي لحضور وتغطية ومتابعة وزراء خارجية حلف الناتو، والثانية في نهاية شهر يناير الماضي لحضور اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية والأردن وفلسطين وإسرائيل بصورة منفصلة، ومفاوضات اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر، والاتحاد الأوروبي. وخلال الزيارتين قابلت العديد من المسؤولين والمتابعين والمراقبين، وخرجت بانطباع أن عوامل القلق التي تساور الأوروبيين أكبر بكثير من عوامل الارتياح، والاطمئنان على مستقبل هذه القارة.

كثير ممن التقيتهم يقولون: ((إن أغلبية الأوروبيين كانوا يظنون أنهم وصلوا إلى قمة ما يحلمون به من تماسك الاتحاد، وتمكن أغلبية الدول من بلورة ما يسمى بـ((الإجماع الأوروبي))، لكن كابوس الأزمة الروسية- الأوكرانية عصفت بكل شيء، وجعلتهم يعيدون معظم- إن لم يكن كل- حساباتهم)).

نتذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد سعى مراراً وتكراراً لتكوين جيش أوروبي موحد، وحاول إقناع الدولة الكبرى وهي ألمانيا بالفكرة. وقتها كانت برلين في عهد المستشارة إنجيلا ميركل تقيم أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا البوتينية، وفى اللحظة التي دخلت فيها القوات الروسية الأراضي الأوكرانية في 22 فبراير 2022 اكتشفت أوروبا أنها غير قادرة على حماية حدودها واستقلالها، وهنا لم تجد مفراً من التسليم بكل ما تطلبه واشنطن من تسديد كامل فواتير الاعتماد على الحماية الأمريكية من الدب الروسي، لكن شروط واشنطن كانت قاسية، وهى ضرورة قطع كل الصلات مع موسكو من أول التعاون في المجالات الرياضية والفنية نهاية بالحبوب والبترول والغاز.

واشنطن طلبت من أوروبا أن تدفع الفاتورة كاملة، وتعتمد على الطاقة الأمريكية بدلاً من الروسية، وعلى السلاح الأمريكي، إضافة إلى ضرورة المساهمة الفعالة في تمويل التصدي الأوكراني للقوات الروسية.

قبل أزمة أوكرانيا كانت أوروبا قد دفعت ثمناً باهظاً، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وطباعة أكثر من 4 تريليونات يورو، لمواجهة فترات الإغلاق، والنتيجة لكل من أزمتي كورونا وأوكرانيا هو مزيد من التضخم، وارتفاع الأسعار بصورة لم يشهدها الأوروبيون، ربما منذ بداية التوحد.

المشكلة الثالثة هي أن وجود 27 دولة داخل الاتحاد الأوروبي يعنى وجود 27 قراراً ورأياً واتجاهاً، وليس رأياً واحداً موحداً كما يعتقد كثيرون، والدليل أن دولة واحدة مثل المجر تسببت في عرقلة الإجماع أكثر من مرة سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي.

المشكلات الاقتصادية إضافة لمشكلات أخرى مثل التغيرات المناخية قادت إلى تصاعد المد اليميني المتطرف داخل الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمات لا يمكن تخيلها حتى لدى أكثر أعداء أوروبا تشاؤماً.