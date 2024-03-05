جينات الإبداع تئدها مدارسنا!

حاولت وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا)) قياس مدى وجود قدرات إبداعية كامنة في علمائها ومهندسيها. وكانت تتطلع إلى تحديد كيفية نظر هؤلاء إلى المشكلات بطريقة تسهم في توليد حلول خلاقة عديدة. وهو ما تستدعيه طبيعة العاملين فيها. ويتطلب الاختبار أن يتقدم المشاركون بأكثر أفكار ممكنة لحل مشكلة ما، شريطة أن تكون فعالة في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الوكالة.

الباحثون أنفسهم بقيادة البروفيسور جورج لاند قرروا اختبار نحو 1600 طفل بين سن الرابعة والخامسة. فكانت النتيجة الصادمة أن 98 في المئة من الأطفال، اعتبروا عباقرة في التفكير الإبداعي. وبعد أن بلغ أولئك الأطفال سن العاشرة تتبعهم الباحثون، في تلك الدراسة الطويلة longitudinal، ليكتشفوا أن المبدعين منهم لم تتجاوز نسبتهم 30 في المئة! ولما بلغوا الخامسة عشرة من العمر، انخفضت نسبة المبدعين إلى 12 في المئة، غير أن الصدمة الكبرى جاءت حينما كشفت العلماء بأن الاختبار نفسه حينما قدم إلى البالغين لم تتجاوز نسبة المبدعين منهم حدود 2 في المئة فقط! تطرق إلى ذلك د. محمد اللواتي في المؤتمر الخليجي لتنمية الموارد البشرية عن الإبداع والابتكار في بيئات العمل ((الذي عقد في دبي بتنظيم وإشراف د. مشاري الشلهوب الرئيس التنفيذي لتشكيل للاستشارات الإدارية.

المحزن في الموضوع أن المدارس بنمطها التقليدي تسهم في قتل جينات الإبداع. وهو أمر ملاحظ، فالتعليم النظامي يساوي بين المبدعين في قصاصات صغيرة نسمّيها اختبارات. وبعد عقود من التجربة والخطأ تجرأت مدارس أخرى على تنويع وسائل التقييم إلى عروض تقديمية، وتقارير، وفرق عمل، ومشاركات صفية وغيرها في محاولة ((عرجاء)) للوصول إلى تقييم عادل. غير أن المشكلة ما زالت قائمة في مدارس عديدة يقضي فيها المرء عنفوان شبابه، ثم يجد نفسه وقد فقد كماً هائلاً من قدراته الإبداعية. والمتأمل ليوميات الطالب، يجده يسير في منهج صارم، يلزم الجميع بإنهاء وحل المشكلات بالطريقة النموذجية الموجودة في ذهن المعلم.

يخبرني أحد الأصدقاء أن زوجته عبقرية في الرياضيات وتخصصت فيه ورأى بنفسه آثار ذلك في كل حياتها نحو الأفضل، لكنها اضطرت إلى ترك الدراسة الجامعية عندما عاقبها بروفيسور المقرر بالرسوب في المادة لأنها قدمت حلاً أقصر وأفضل في الاختبارات النهائية لمعظم الإجابات وهو ما لم يعجب الدكتور لأنه حسب كلامه بأنه ليس لديه متسع من الوقت لقراءة جميع الحلول. هو يريدها أن تكون نمطية ولا تضيف شيئاً يذكر سوى صف كل الإجابات النموذجية. وهذا مما يقتل الإبداع البشري. فحتى في الرياضيات هناك طرق متعددة للإجابة عن المعادلات الرياضية. ولذلك تركت الجامعة في لحظة غضب.

وفي دراسة أخرى ذكرتها مجلة ((فوربس)) للبروفيسور كي أتش كم عام 1990 أظهرت أن الإبداع ينخفض في الولايات المتحدة الأمريكية. ويُعزى أسباب ذلك إلى التركيز الكبير على مسألة التوافق أو التطابق مع اللوائح والنظم والتعليمات conformity والتراتبية الإدارية والنفور من المخاطر. وهذا يذكرني بدراسة أخرى قرأتها بأن أحد أكثر معوقات الإبداع للقياديين يكمن في العمليات المؤسسية وتعقيداتها. وعندما درسوا معوقاته لدى الشباب وجدوا أن أكبر عائق هو عبء العمل workload فكيف نتوقع أن يبدع الشباب ويأتونا بحلول خلاقة وهم منغمسون في ضغوطات وظيفية. الإبداع يتطلب فسحة من الوقت، والمكان، والراحة بعيداً عن القيود. وهو ما لا نجده لا في مدارسنا التي تعاقب الطالب ((الطفشان)) بسبب خروجه للاسترخاء قبل موعد انتهاء الحصة الدراسية ولا نجده في بيئات عمل كثيرة، ((تخشبت)) ونسيت مرونة الإبداع.

عندما منحت شركة غوغل، موظفيها نحو 20 في المئة من أوقاتهم لتقديم أفكار إبداعية تمخض ذلك عن فكرة Ad sense التي تدر على البشر الملايين من أنشطتهم عبر الإنترنت، وقدموا كذلك البريد الإلكتروني gmail وغيرها الكثير. إذا لم يشعر الشباب والأطفال بأن أفكارهم الإبداعية تلقى آذاناً صاغية داخل أسوار المدرسة، بالتكريم والتقدير فإن ما تبقى من إبداع سوف يتضاءل شيئاً فشيئاً وينضمون إلى ركب التقليديين خارج أسوار المدرسة.