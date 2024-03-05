(ما لا عين رأت)!!

لم تكن مباراة العين أمام النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي انتهت بفوز العين بهدف نظيف، لم تكن أجمل المباريات ولا أمتعها، رغم وجود كريستيانو وبقية النجوم، بل كانت واحدة من أشرس المباريات وأكثرها توتراً وعنفاً، والذي خلق هذا التوتر، هو عدم قدرة النصر على هز شباك العين، وتسجيل ولو هدف واحد يعادل به النتيجة، بعد أن سجل العين هدف السبق، وأنهى به المباراة.

أعترف أنني رأيت مباريات كثيرة للعين، كان فيها قوياً ولافتاً، لكنني لم أره من قبل بهذا الإصرار على نظافة شباكه والمحافظة على هدف الفوز، هذا الإصرار تمثل في التنظيم الدفاعي الدقيق والصارم، وفي حالة مثالية من التركيز، حرمت نجوم الفريق المنافس من خلق الفرص الحقيقية، والتهديد المباشر للمرمى، إلا في ما ندر.

وعلى نفس الصورة، بل أشد، وجدت حارس المرمى خالد عيسى، فكثيرة هي المرات التي شاهدناه فيها متألقاً، لكنني لم أشاهد من قبل مثل هذا التصدي لتسديدة كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة، لقد كانت الهجمة الوحيدة المحققة التي نفذ منها الهجوم النصراوي واخترق بها دفاع العين، ففي لمح البصر، حوّل كريستيانو الكرة نحو المرمى، وهو قريب من خط الـ 6 ياردات بقوة وبسرعة، وفي لمح البصر أيضاً، كانت اليد اليمنى لخالد عيسى تتصدى وبسرعة استجابة مذهلة، لتظل الشباك العيناوية نظيفة حتى صافرة النهاية.

آخر الكلام

هذا هو العين، الذي انتصر على الهالات الإعلامية والضغوط الرهيبة. انتصر، فعندما غاب لابا كودجو، كان سفيان رحيمي. انتصر عندما كانت جماهيره تملأ المدرجات، وتزيده قوة وإصراراً. انتصر، لكنه لا يفكر الآن إلا في موقعة العودة، موقعة 11 مارس في الرياض.