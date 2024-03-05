كفو عيناوي!

قطع فريق العين خطوة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ((زعيم)) أندية الإمارات وأكثرها فوزاً ببطولات الدوري المحلي والأكثر تألقاً في بطولات آسيا، نجح في تحقيق الفوز على ضيفه النصر السعودي بهدف للا شيء ضمن ذهاب ربع النهائي، في انتظار مباراة الإياب الحاسمة، والمقرر لها الإثنين المقبل على ملعب الأول بارك ملعب فارس نجد بالعاصمة السعودية، حيث يتمتع النصر بشعبية جارفة مع نده الهلال في الرياض، كما يتمتع العين بشعبية كبيرة بالدولة، وكان صوت المشجع العيناوي عالياً، كما كان كعب الفريق عالياً على النصر في المستطيل الأخضر، حيث استمتعنا بأداء العين وذكرنا بالأيام الجميلة التي أحرز فيها الفريق بطولة دوري أبطال آسيا.

فقد أحسن العيناوية من لاعبين ومدرب وجماهير وإدارة التعامل مع المناسبة المهمة، واستطاع الفريق تحقيق ((نصر)) في غاية الأهمية، وسجل المغربي سفيان رحيمي هدف المباراة الوحيد لمصلحة ((الزعيم))، وكان أحد مشجعي العين المتواجد في المغرب تنبأ بهذا الهدف، وهو يهديني قبل المباراة فيديو صوره مع المدرب أحمد نجاح المدافع العملاق الذي قاد العين لاعباً ومدرباً لبطولة الدوري عام 1982، واحتفل محبو العين مع مدربهم الكبير نجاح في المغرب، والأجمل أن هدف الفوز سجله مغربي ((مزيان بلزاف)) ليقود العين الذي استفاد من الدعم الكبير لجماهيره، إلى إلحاق الخسارة الأولى بضيفه النصر السعودي، بعد 8 مباريات على التوالي في البطولة القارية، حقق فيها الأخير 6 انتصارات، مقابل التعادل في مباراتين، وهي الخسارة الأولى أيضاً للنصر، بعد ثلاث مباريات على التوالي أمام أندية الإمارات، في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، حيث حقق انتصارين، مقابل التعادل في مباراة.

ضمت تشكيلة النصر السعودي أبرز نجومه، بقيادة الثنائي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، حيث تألق الحارس خالد عيسى في إفساد هجمات النصر.. نقول انطوت صفحة وتبقى لنا صفحة أخرى علينا أن ندرسها جيداً لنتجاوز النصر ونواصل تحقيق الانتصارات، فلدينا كتيبة عيناوية قادرة على تحقيق الأمل والطموحات، ننتظر المواجهة المرتقبة في رياض الخير! والله من وراء القصد.