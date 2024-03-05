Wednesday, 06 March 2024 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كفو عيناوي!

3/5/2024 7:48:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قطع فريق العين خطوة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ((زعيم)) أندية الإمارات وأكثرها فوزاً ببطولات الدوري المحلي والأكثر تألقاً في بطولات آسيا، نجح في تحقيق الفوز على ضيفه النصر السعودي بهدف للا شيء ضمن ذهاب ربع النهائي، في انتظار مباراة الإياب الحاسمة، والمقرر لها الإثنين المقبل على ملعب الأول بارك ملعب فارس نجد بالعاصمة السعودية، حيث يتمتع النصر بشعبية جارفة مع نده الهلال في الرياض، كما يتمتع العين بشعبية كبيرة بالدولة، وكان صوت المشجع العيناوي عالياً، كما كان كعب الفريق عالياً على النصر في المستطيل الأخضر، حيث استمتعنا بأداء العين وذكرنا بالأيام الجميلة التي أحرز فيها الفريق بطولة دوري أبطال آسيا.

فقد أحسن العيناوية من لاعبين ومدرب وجماهير وإدارة التعامل مع المناسبة المهمة، واستطاع الفريق تحقيق ((نصر)) في غاية الأهمية، وسجل المغربي سفيان رحيمي هدف المباراة الوحيد لمصلحة ((الزعيم))، وكان أحد مشجعي العين المتواجد في المغرب تنبأ بهذا الهدف، وهو يهديني قبل المباراة فيديو صوره مع المدرب أحمد نجاح المدافع العملاق الذي قاد العين لاعباً ومدرباً لبطولة الدوري عام 1982، واحتفل محبو العين مع مدربهم الكبير نجاح في المغرب، والأجمل أن هدف الفوز سجله مغربي ((مزيان بلزاف)) ليقود العين الذي استفاد من الدعم الكبير لجماهيره، إلى إلحاق الخسارة الأولى بضيفه النصر السعودي، بعد 8 مباريات على التوالي في البطولة القارية، حقق فيها الأخير 6 انتصارات، مقابل التعادل في مباراتين، وهي الخسارة الأولى أيضاً للنصر، بعد ثلاث مباريات على التوالي أمام أندية الإمارات، في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، حيث حقق انتصارين، مقابل التعادل في مباراة.

ضمت تشكيلة النصر السعودي أبرز نجومه، بقيادة الثنائي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، حيث تألق الحارس خالد عيسى في إفساد هجمات النصر.. نقول انطوت صفحة وتبقى لنا صفحة أخرى علينا أن ندرسها جيداً لنتجاوز النصر ونواصل تحقيق الانتصارات، فلدينا كتيبة عيناوية قادرة على تحقيق الأمل والطموحات، ننتظر المواجهة المرتقبة في رياض الخير! والله من وراء القصد.

MENAFN05032024000110011019ID1107939911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث