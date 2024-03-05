إسرائيل تقترب من «النقطة الحرجة» مع جنوب لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، إن التوتر المستمر مع ((حزب الله)) على الحدود مع لبنان ‬قرب الأمور إلى التصعيد العسكري. وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين: ((نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان)).

وكان هوكشتاين قال، الاثنين في بيروت، إن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.

وقال هوكشتاين خلال مؤتمر صحافي: ((تؤمن الولايات المتحدة بأن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لإنهاء العمليات العدائية الحالية))، مضيفاً أنه في حالة نشوب حرب محدودة عبر الحدود الجنوبية للبنان فإنها لن تكون قابلة للاحتواء.

وفي آخر التطورات، قتل ثلاثة مدنيين هم زوجان وابنهما في ضربة إسرائيلية أصابت منزلا في بلدة حولا الحدودية في جنوب لبنان، على ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.وأفادت الوكالة بمقتل 3 أشخاص مدنيين من عائلة واحدة الزوج والزوجة والابن من آل حسين في الغارة التي استهدفت منزلاً مؤلفا من 3 طوابق في حولا.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوبي لبنان. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سقوط قذائف صاروخية في محيط كريات شمونة وأضرار في الممتلكات ولا أنباء عن إصابات. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من مواقعها المحاذية لبلدة ((الناقورة)) الحدودية الجنوبية، وجبل ((اللبونة)) وجبل ((العلام))، باتجاه أطراف البلدة وعلى الأحراج في جبل ((اللبونة)).وكانت أطلقت قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضاء ((صور)) وقضاء ((بنت جبيل)) في جنوب لبنان.

وذكر موقع ((سكاي نيوز عربية)) أن ((حزب الله)) استهدف دبابة ‏ميركافا في مستوطنة نطوعا شمالي إسرائيل بصاروخ موجه، وأعلن استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط موقع ((الراهب)) بقذائف المدفعية.

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