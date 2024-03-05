جبر عطا الله يرسم بالورد ابتسامات الأمل على وجوه النازحين

يقول مثل ياباني ((إذا كان معك ينّ، فاشترِ بنصفه رغيفاً وبالنصف الثاني وردة))، ولكن في قطاع غزة الواقع تحت القصف والحصار، لا المال موجود ولا رغيف الخبز، ولذلك قرر الشاب جبر عطا الله أن يقدّم للناس الورد بسعر رمزي، كي يرسم الابتسامة والأمل على وجوههم ويخفف عنهم آلام الحرب وأحزانها.

يقول الشاب الثلاثيني جبر عطا الله لوكالة سبوتنيك ((قررت بيع الورد لإيصال رسالة للعالم، أنَّه على الرغم من الحرب والقصف والدمار والقتل الذي يحدث في فلسطين وفي غزة خصوصاً، فإننا صامدون ومرابطون ومنتصرون إنَّ شاء الله)).

عطا الله نزح وعائلته في الأيام الأولى للحرب، من شمالي القطاع إلى خان يونس، قبل أن ينتقل إلى رفح جنوبي القطاع حيث يحتشد قرابة 1.4 مليون نازح في ظروف لا تحتمل.

ويعيش النازحون في مراكز إيواء وخيام معدومة المقومات الحيوية، وتفتقر إلى أبسط حقوق الإنسان من طعام وشراب ودواء. الناس إذاً يحتاجون إلى أمل وبسمة ترسم على وجوههم في وقت الحرب.

بادر الشاب عطا الله ببيع الورود في رفح، في شارع شديد الازدحام، عله يرسم الابتسامة والأمل على وجوه الناس. يقول: ((كل يوم أحضر من مسافة بعيدة، من منطقة الطيارة في رفح إلى وسطها، من أجل بيع الورد، وتباع الوردة الواحدة من الجوري بـ3 شواكل (0.80 دولار)، ووردة القرنفل بشيكل (0.30 دولار)، وعلى الرغم من أنه غير مربح، فإن الدخل الحقيقي الذي أجنيه من بيع الورد إدخال الأمل والابتسامة على الناس)).

العزوف بداية

في بداية الأمر، واجه جبر بعض العزوف من الناس، بفعل ما يمرون به من ظروف مأساوية قبل أن ينتبهوا لأهمية الورد، ولكن الابتسامة تحالفه أحياناً، حينما يرى إقبالاً على شراء الورد، وهم يرسمون ابتسامة خفيفة، كالطفلتين غزل ورهف.

تقول غزل لـ((سبوتنيك)) عن مبادرة جبر: ((هي فكرة حلوة، فالورد يعطينا تفاؤلاً وراحة في هذه الظروف الصعبة، وفي ظل الحرب)). وتضيف: ((لقد اشتريت وردة كي أهديها لأمي، علها تبتسم وتنسى قليلاً الحرب، وتنسى بيتنا الذي قصف)).

ويقبل العديد من زبائن جبر على شراء الورد لأفراد أسرهم المصابين أو لأقاربهم في المستشفى، أو لأولئك الذين فقدوا منازلهم في الحرب.

قبل النزوح، كان عطا الله يعمل موظفاً في شركة خاصة، ولكنه اليوم يجد نفسه في الشوارع يبيع الورد لرسم الابتسامة على الناس، وأيضاً لتلبية احتياجات أسرته ولو بالقليل. يقول: ((رسالتي أن تقف الحرب، ويقف العدوان ونعيش مثل باقي الشعوب)).

كان الورد موجوداً في مناسبات وحياة أهالي غزة قبل الحرب، ولكن منذ اندلاع الحرب أصبح الورد غريباً وسط القتل والأحزان، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ الكثيرين يرون مبادرة جبر عطا الله جبراً للخواطر وفكرة إيجابية تعطي الناس أملاً وابتسامة وسط الحرب.

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