مفوض «الأونروا»: سكان غزة ينتظرهم ما هو أسوأ

تعيش وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مرحلة مفصلية صعبة، تضعها تحت مقصلة الإنهاء، في ظل توجه إسرائيلي لإنهاء وجودها، وبالتالي، دورها وما تمثله بالنسبة لقضية اللاجئين برمتها. وقد أوقفت دول عديدة، ومنها الولايات المتحدة، تمويل ((الأونروا))، بعد اتهامات إسرائيل لـ 12 موظفاً في الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

المفوض العام لـ ((الأونروا))، فيليب لازاريني، قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر أمس، إنه على الرغم من كل الفظائع التي عاشها سكان غزة، فربما ينتظرهم ما هو أسوأ. وأكد أن الوكالة ((وصلت إلى نقطة الانهيار.. وأصبحت قدرتها على الوفاء بتعهداتها مهددة بشكل خطير))، كما نقلت قناة ((روسيا اليوم)).

وأضاف أن الوضع في غزة ((صاعق.. من المستحيل وصف المعاناة في غزة بشكل كافٍ.. يقوم الأطباء ببتر أطراف الأطفال المصابين من دون مخدر... ينتشر الجوع في كل مكان، وتلوح في الأفق مجاعة من صنع الإنسان)).

وتابع ((ذبح أكثر من 100 شخص قبل بضعة أيام، بينما كانوا يبحثون يائسين عن طعام.. يموت الأطفال، الذين يبلغون من العمر بضعة أشهر فقط، بسبب سوء التغذية والجفاف. إنني ارتجف بمجرد التفكير بما قد يتكشف من فظائع حدثت في هذا الشريط الضيق من الأرض)).

وحذر من أن ((الهجوم على رفح، التي يكتظ فيها ما يقدر بنحو 1.4 مليون نازح، قد أصبح وشيكاً.. ليس هناك من مكان آمن يذهبون إليه)). وأكد أن ادعاءات إسرائيل بتورط موظفين في الأونروا في هجمات 7 أكتوبر، لا تؤيدها أسانيد.

وقال ((نعمل بالحد الأدنى، وبالكاد نتدبر يومنا.. إن مصير الوكالة، والملايين من الناس الذين يعتمدون عليها، معلق في مهب الريح.. تواجه الأونروا حملة متعمدة ومنسقة لتقويض عملياتها، وإنهائها في نهاية المطاف)).

وقال إن ((مسألة توفير التعليم لنصف مليون طفل أصيبوا بصدمات نفسية عميقة، ويعيشون وسط الأنقاض، غائبة بشكل واضح عن المناقشات المتعلقة بتسليم وتوفير الخدمات في غزة)). وقال ((إننا نضحي بجيل كامل من الأطفال، ونزرع بذور الكراهية والاستياء والصراع للمستقبل)).

بدوره، حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دنيس فرنسيس، من أن (الأونروا) على شفا الانهيار، وأن المجاعة تهدد المواطنين في غزة.

تعذيب موظفين

وفي وقت سابق، اتهمت ((الأونروا)) إسرائيل بتعذيب موظفين لديها، اعتقلتهم في قطاع غزة، وتحدثوا عن أمور مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل السلطات الإسرائيلية، تشمل التعذيب وسوء المعاملة الحاد، والاعتداء والاستغلال الجنسي.

ودعت روسيا إلى إعادة النظر في قرار إقالة عدد من موظفي ((الأونروا))، بعد الاتهامات الإسرائيلية. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة أمام الجمعية العامة: ((نشير إلى أن هؤلاء الموظفين تمت إقالتهم فوراً، قبل إجراء أي تحقيق، وفقط على أساس الاتهامات من إسرائيل)). وأشار إلى أن الاتهامات بحق 12 موظفاً في الوكالة، لا يمكن استخدامها ((لإلقاء اللوم على الهيئة الأممية بكاملها)).

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