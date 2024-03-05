هدنة غزة.. كل طرف يضع الكرة في ملعب الآخر

تعُلق آمال على أن تكون محادثات القاهرة التي تواصلت أمس، المحطة الأخيرة قبل التوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في الحرب، وهو هدنة مدتها 40 يوماً يتم فيها تبادل أسرى، وضخ المساعدات إلى غزة قبل حلول شهر رمضان.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن لإسرائيل و((حماس)) الرغبة في التوصل إلى اتفاق ولكنهما متمسكتان بمطالبهما. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن أحد المصادر قوله ((هناك صعاب تواجه المباحثات))، ولكنها ما زالت مستمرة.

وقرر مفاوضو ((حماس)) البقاء يوماً ثالثاً في القاهرة، لمواصلة المحادثات بعد مرور يومين من دون تحقيق أي انفراجة، وكذلك من دون الحديث عن فشل. وقال باسم نعيم القيادي في الحركة إنها قدمت اقتراحها إلى الوسطاء في يومين من المحادثات، وتنتظر رداً من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة.

وأضاف إن الكرة في ملعب الأمريكان للضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق.

ورداً على سؤال في شأن تصريح نعيم بأن إسرائيل تعرقل الاتفاق، قال مسؤول إسرائيلي ((هذا الادعاء غير صحيح. إسرائيل تبذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق وننتظر رداً من حماس)).

وقاطعت إسرائيل المحادثات لأن حماس رفضت طلبها تقديم قائمة بأسماء جميع الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وأوضح نعيم أن هذا يستحيل من دون وقف إطلاق النار، بالنظر إلى أن الأسرى موزعون في منطقة حرب ومحتجزون لدى فصائل مختلفة.

وتقول واشنطن إن اتفاقاً قبلت به إسرائيل مطروح على الطاولة وإن الأمر متروك لـ((حماس)) لقبوله. وترفض الحركة هذه التصريحات وتراها محاولة لإبعاد اللائمة عن إسرائيل إذا انهارت المحادثات.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين يسعون للتغلب على هذا الخلاف بتقديم ضمانات منفصلة لـ((حماس)) في شأن إجراء محادثات لإنهاء الحرب.

وأضافت المصادر إن الجانبين في حاجة إلى إيجاد تسوية في شأن طلب ((حماس)) السماح لجميع سكان غزة بالعودة إلى منازلهم، وطلب إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ((حماس)) إلى القبول ((بوقف إطلاق نار فوري)) مع إسرائيل، وأكد في لقاء مع رئيس الوزراء القطري بواشنطن لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكّن رهائن من العودة إلى ديارهم ولزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، وبعد ذلك وضع الشروط الآيلة إلى حل دائم. وأضاف على حماس اتخاذ القرارات في ما إذا كانت مستعدة للانخراط في وقف إطلاق النار هذا.

قصف مستمر

وبينما تهدّد إسرائيل منذ أسابيع بشنّ عملية برية في رفح التي أصبحت الملاذ الأخير لنحو 1,5 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق أخرى في القطاع، تتواصل المعارك العنيفة في وسط خان يونس الجنوبية وفي محيط مدينة حمد السكنية وفي تل الهوى والزيتون في الشمال.

وتعرضت رفح مجدداً للقصف الليلة قبل الماضية وكذلك خان يونس، وطالت الضربات محيط المستشفى الأوروبي في مدينة حمد السكنية. وفي الشمال، قالت وزارة الصحة وشهود إن الجنود الإسرائيليين فتحوا النار على حشود جائعة تجمعت بانتظار توزيع مساعدات ما أدى إلى سقوط جرحى. وروى شهود عيان أن مئات الأشخاص ((اندفعوا عند اقتراب 17 شاحنة محملة بالدقيق من مفترق الشهداء في جنوبي مدينة غزة، وأطلق الجنود الإسرائيليون النار باتجاههم ما أوقع إصابات)).

وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل 97 شخصاً في غضون 24 ساعة ((غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن))، مضيفة إنّ ((عشرات المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض)).

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