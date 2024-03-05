الجيش الأمريكي: الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات في خليج عدن

قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أمس الثلاثاء إن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما ميليشيا الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات ((إم.إس.سي سكاي 2)) في خليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في وقوع ((أضرار)). في موازاة ذلك، أكد أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي أن صبر القيادة اليمنية على خروقات الحوثيين ينفد.

وأوضحت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في بيان بأن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لجهة سويسرية وترفع علم ليبيريا، وذكرت أيضاً أن السفينة لم تطلب المساعدة وواصلت طريقها.

وقال متحدث عسكري باسم الحوثيين الاثنين إن الجماعة استهدفت السفينة ((بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة)).

وقال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا أيضاً صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من اليمن على جنوب البحر الأحمر لكنه سقط في المياه دون وقوع أضرار أو إصابات للسفن التجارية أو لسفن سلاح البحرية الأمريكي. وأضاف البيان أن قوات القيادة المركزية الأمريكية شنت هجمات ((دفاعاً عن النفس)) لاستهداف صاروخين كروز مضادين للسفن يشكلان ((تهديداً وشيكاً)) للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

من جهتها قالت مجموعة ((إم.إس.سي)) لشحن الحاويات أمس الثلاثاء إن سفينة الحاويات التابعة لها ((سكاي 2)) تواصل الإبحار إلى جيبوتي بعد أن أصيبت بصاروخ أول من أمس بالقرب من عدن باليمن. وأضافت المجموعة التي تتخذ من سويسرا مقراً في بيان ((أصيبت سفينة (سكاي 2 ) بصاروخ على بعد حوالي 85 ميلاً جنوب شرقي عدن و170 ميلاً شرقي-جنوب شرقي مضيق باب المندب أثناء إبحارها من سنغافورة إلى جيبوتي)).

من جهة أخرى أكد أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي أن صبر القيادة اليمنية على خروقات الحوثيين ينفد، استعرض المستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص باليمن انتوني هايورد، خلال زيارته إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة مقترحات لآلية وقف دائم لإطلاق النار في البلاد تمهيداً للانتقال إلى أي تسوية قادمة، ترعاها الأمم المتحدة، ضمن مساعي المبعوث الأممي للفصل بين تطورات الأوضاع في البحر الأحمر مع مسار السلام في اليمن.

وذكرت مصادر حكومية لـ((البيان)): ((إن المستشار العسكري زار محافظة تعز، وناقش مع قيادتها العسكرية والأمنية آلية لوقف دائم لإطلاق النار، وفتح الطرقات عن المدينة، التي يحاصرها الحوثيون منذ ثمانية أعوام، وإنه انتقل إلى مدينة عدن، والتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي،ووزير الدفاع اللواء محسن الداعري)).

وأوضح أنه استعرض مقترحات لآلية وقف دائم لإطلاق النار تمهيداً للانتقال إلى أي تسوية قادمة بغض النظر عن المستجدات الحالية في البحر الأحمر وباب المندب، والتي أدت إلى التباطؤ في خريطة الطريق التي تدور النقاشات حولها.

وزير الدفاع اليمني أكد أن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مع السلام المستدام، الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني، ويستعيد دولته وفق القرارات الدولية ذات الصلة، لافتاً إلى أن الحوثيين يرفضون السلام وينقلبون على الاتفاقيات والمواثيق ويذهبون إلى التصعيد العسكري عند كل منعطف يؤدي إلى إحلال السلام. وأضاف الفريق الداعري: ((إن جماعة الحوثي مستمرة في أعمالها العدائية تجاه مواقع القوات المسلحة وتحشيد المقاتلين إلى مختلف الجبهات، ناهيك عن استهداف السفن التجارية وطرق الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما أدى إلى زيادة التوتر في المنطقة)).

خروقات الحوثيين

من جهته أكد المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي أن صبر مجلس القيادة الرئاسي على خروقات الحوثيين ينفد، وأن دعمه للخيار السياسي السلمي في عملية السلام لن يدوم طويلاً، لافتاً إلى أن استمرار الحوثيين في أعمالهم العدائية تجاه مواقع القوات المسلحة، وتحشيد المقاتلين إلى مختلف الجبهات، واستهداف السفن التجارية وطرق الملاحة الدولية، وذلك يهدد بتفجير الأوضاع، ونسف جميع الجهود السلمية. وذكر المحرّمي أن هناك زيادة في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين بكميات كبيرة بعد فتح ميناء الحديدة، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في جدية الحوثيين في الجنوح إلى السلام، وممارسة العديد من الضغوطات عليهم في أي تسوية قادمة.

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