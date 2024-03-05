كييف تعلن تدمير سفينة روسية في البحر الأسود

أعلنت كييف أمس الثلاثاء، تدمير سفينة دورية بحرية روسية في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، وضرب مستودع للنفط في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان على تطبيق تلغرام، ((إنه في أعقاب هجوم بمسيّرات بحرية، تعرضت السفينة الروسية سيرغي كوتوف لأضرار في أجزاء عدة منها)). وأفادت القوات البحرية الأوكرانية بأنها تعاونت مع الاستخبارات العسكرية في هذا الهجوم الذي أسفر عن تدمير أحدث سفينة دورية للأسطول الروسي. وأشارت إلى أن الهجوم وقع في المياه الإقليمية الأوكرانية على مقربة من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

ولم تعلّق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه الأنباء. لكن بعض المدوّنين العسكريين القريبين من الجيش، أكدوا تعرّض السفينة لهجوم. وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن الثلاثاء أنه أسقط 18 من 22 مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا فوق مدينة أوديسا المطلّة على البحر الأسود.

إلى ذلك، نفّذت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية هجوماً بمسيّرة على مستودع للنفط في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، على ما أكد مصدر عسكري أوكراني لوكالة فرانس برس. واستهدفت الضربة وفق المصدر نفسه منشأة تابعة لشركة نفطية في قرية دولغو بمنطقة غوبكين على بعد نحو 90 كيلومتراً شمالي بيلغورود عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان تدمير مسيّرة صباح الثلاثاء فوق منطقة كورسك وثلاث مسيّرات أوكرانية ليلاً فوق منطقة بيلغورود. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من براغ الثلاثاء حلفاء أوكرانيا إلى ((ألا يكونوا جبناء)) في مواجهة قوى ((أصبح لا يمكن وقفها)). وقال ماكرون في كلمة أمام الجالية الفرنسية إن ((الحرب عادت إلى أراضينا، وقوى أصبح من غير الممكن وقفها تعمل على توسيع التهديد كل يوم))، مؤكداً أن ((علينا أن نكون بمستوى التاريخ والشجاعة التي يتطلبها ذلك)).

وفي بروكسل، كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن اقتراح طموح لتعزيز إنتاج وامتلاك الأسلحة بشكل كبير في التكتل، لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي ألمانيا، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الثلاثاء، أن خطأً فردياً أدى إلى تسريب التسجيل الصوتي لمناقشات ضباط ألمان حول الوضع في أوكرانيا، على شبكات تواصل اجتماعي روسية.

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