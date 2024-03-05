الدبيبة يتحدث عن «مؤامرة».. ومصرف ليبيا يطالب بميزانية موحدة

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أطرافاً، لم يسمها، بالتآمر على بلاده، وقال إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى الكشف عن استعمال أوراق نقدية مزورة، لشراء 200 مليون دولار في أسبوع واحد.

وتوعد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأول لعام 2024، أمس الثلاثاء، بالكشف عما سماه ((خيوط المؤامرة)) التي تحاك لاستغلال أوضاع الناس، وتضييق معيشتهم لفرض أجندة معينة، مؤكداً أن حكومته ستواجه كل المؤامرات، حتى يعود الدينار قوياً، وتعود الأسعار مرضية لعامة الليبيين، مشيراً إلى أنه سيسعى وحكومته للحد من ارتفاع سعر العملة، وتخفيضه إلى أقل سعر ممكن أمام الدينار الليبي.

واعتبر رئيس حكومة ((الوحدة الوطنية الموقتة))، أن ((الإشاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد، هدفها الإبقاء على الوضع الراهن، ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار التي تجوب البلاد))، وقال ((سنرد على هذه الافتراءات بالأرقام والإحصاءات)).

وقارب سعر الدينار الليبي في السوق الموازية 8 دنانير، وهو ما زاد من تدهور مستويات المعيشة في البلاد، نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، ما دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إلى توجيه خطاب إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دعاه فيه إلى ضرورة إقرار حكومة موحدة، وتوحيد الإنفاق العام.

إجراءات

وطرح الكبير، في خطابه أمس، عدداً من الإجراءات المقترحة لحل الأزمات، وعلى رأسها تعديل سعر الصرف: ((لا بد من فرض ضريبة بقيمة 27 % لكافة الأغراض، باستثناء القطاعات التي تحول من الخزانة العامة)).

وأضاف الخطاب ((سيكون سعر الصرف مضافاً إليه الضريبة ما بين 5.95 دنانير للدولار، و6.15 دنانير للدولار، على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الإيرادات وتطور النفقات، حيث إن هذا السعر هو الآخر لن يحقق الاستقرار الكامل في السوق الموازي، مع استمرار طلب غير منظور ومجهول المصدر في السوق))، مؤكداً على وجوب ((سرعة إقرار ميزانية موحدة، وترشيد الإنفاق العام، وإعادة النظر في بعض السياسات المالية، ومعالجة الاتفاق الموازي مجهول المصدر، فضلاً عن إقرار حكومة موحدة، وتوحيد الإنفاق العام)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز