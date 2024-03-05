سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، صباح أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها التاسعة والعشرين، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص إن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، وهي الأولى تاريخياً التي تحتفي بالطلبة، لا تعد رمزاً للتفوق والإلهام فحسب، بل هي منصة تنطلق من خلالها جسور الإبداع والبناء في مستقبل المنظومة التربوية، مشيدةً بمستوى المشاركات لهذه الدورة من الطلبة .

والتي سجلت نسبة مشاركة بلغت 64% مما يعكس نجاح الجائزة في تحقيق أهم أهدافها في تشجيع الطلبة وتحفيزهم على التطور والإبداع والابتكار. وفاز في الفئة الأولى للأفراد المتميزين، فئة القائد التربوي المتميز كل من: أميرة حسن آل محمد بالمركز الأول، ومريم حسين علي اللوغاني بالمركز الثاني. وفي فئة المعلم المتميز فازت سها وائل شعشاعة بالمركز الأول، ومؤمن محسن يونس بالمركز الثاني.

وفي فئة الوظائف الداعمة المتميزة، فازت خوله إبراهيم البلوشي بالمركز الأول، وإكرامي أحمد سيد بالمركز الثاني. وفي فئة ولي الأمر المتميز فاز أحمد مصبح خليفة النيادي. وفي فئة الطالب المتميز في الصفوف من الثالث إلى الـ 12 فاز كل من: ناكشاترا انطوني، وكانشيكا مانيكاندان، وشريماد سريراج من الصف الـ 3، وسليمان السيد.

وهند النقبي، ومريم البدري من الصف الـ 4، ونيلينا جونيش، وبريانكا جوبينات، وشما المرزوقي من الصف الـ 5، وعلي حميد آل علي، وشهد السويدان، وسيلينا حامد، وسانفى راو من الصف الـ 6، وأنانيا سانكار أماني، ومير إظهار، وشهد المزروعي من الصف الـ 7، ومحمد النقبي، وهيام الحساني من الصف الـ 8، وديتي غاندي، وسامفورد توماس، وجاش سانديب من الصف الـ 9، وموزة الشامسي، ومريم الشحي، وأنوباما بادينشاريتيل من الصف الـ 10، وأديتيا غاندي من الصف الـ 11.

وفي فئة المؤسسات المتميزة فازت مدرسة جيمس ميلينيوم الخاصة بفئة المؤسسات التعليمية المتميزة، بينما في فئة فرق العمل المتميزة فاز بالجائزة مجلس طلبة المدرسة الثانوية النموذجية للبنين في فئة مجلس الطلبة المتميز.

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