الإمارات تؤكد الالتزام بتعهداتها لمواجهة التحديات المناخية العالمية

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أمام اجتماع الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، أكدت فيها التزام دولة الإمارات تعهداتها البيئية والمناخية في إطار من التعاون الدولي للإسهام في إيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية.

وأقيمت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي، وركزت الدورة على الكيفية التي يمكن بها لتعددية الأطراف أن تساعد على معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات.

وفي كلمتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: ((اجتمع العالم في مؤتمر الأطراف COP 28 في دبي أواخر العام الماضي والذي كان أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً على الإطلاق، وقد ترك المؤتمر بصمة إيجابية عبر (اتفاق الإمارات التاريخي) الذي نأمل أن يكون نقطة انطلاق لتفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض وبما يضمن انتقالاً عادلاً ومنصفاً للطاقة لجميع الدول)).

وتطرقت معاليها إلى وضع الإمارات ملف الغذاء ضمن أولويات العمل المناخي أول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف عبر حشد موافقة 159 دولة على ((إعلان COP 28 الإمارات في شأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي)).

دور إماراتي

وأشارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إلى نمو المشاركين في العديد من المبادرات التي شاركت الإمارات في إطلاقها مثل ((تحالف القرم من أجل المناخ))، ومبادرة ((الابتكار الزراعي للمناخ))، وسلطت معاليها الضوء على إطلاق ((مبادرة محمد بن زايد للماء)) بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، وذلك من أجل مواجهة التحدي العالمي المتمثل في ندرة الماء.

وقالت معاليها: ((تهدف المبادرة التي أتشرف كوني عضو مجلس إدارتها، إلى تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي)). ولفتت إلى طموحات دولة الإمارات إلى جني ثمار جهودها المناخية والبيئية، وإيمانها الراسخ بأن التعاون السبيل الوحيد لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي.

واختتمت معاليها كلمتها بتقديم الشكر للمجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ لدعم ترشيح سلطنة عُمان لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة، وباركت لسلطنة عُمان الشقيقة نيل هذه الثقة.

وفي إطار الإعلان عن اتفاق بشأن تمويل ((الخسائر والأضرار)) للبلدان الضعيفة المتضررة بشدة من تغير المناخ في مؤتمر COP28 بدبي نوفمبر الماضي، خصصت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يوماً لمناقشة هذه النجاحات وغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز