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بطل من شرطة دبي يفقد رجليه ويحافظ على عزيمته

3/5/2024 7:48:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم يكن العريف مراد عباس مراد، يتخيل يوماً أن ينتهي به الحال محروماً من رجليه، لكنه ظل محافظاً على عزيمته التي مازال يتحلى بها رغم مرارة الألم.

العريف مراد يعتبر ما حدث له من أعظم الأمور التي مر بها في حياته، حيث توجه في العام ٢٠٢١ مع زميل له من وحدة إنفاذ القانون للتعامل مع حادث احتراق شاحنة، وتأمين المنطقة المحيطة به، فإذا بشاحنة تصطدم بباب سيارة الدورية، فتدهسه ليفقد رجليه.

قصته بما فيها من ألم وبطولة، قدمتها شرطة دبي، في القمة العالمية الشرطية، حيث روى مراد البالغ من العمر ٢٩ عاماً قصته قائلاً: ((لست نادماً على ما كان، هذا قضاء الله وقدره، وقد أديت واجبي، بما يرضي ضميري)).

وتابع: ((على الفور نُقلت إلى مستشفى راشد، لتبدأ رحلة علاج مليئة بالتحديات، فالقيادات في شرطة دبي عاملوني كابن لهم، كانت مشاعرهم الدافئة والصادقة تغمرني، كانوا يزورونني في المستشفى بشكل يومي، وتحدث معي القائد العام ليشد أزري، وهو ما جعلني أتماسك خلال المحنة)).

وأكد أنه شعر في بعض الأوقات باليأس، لكن مشاعر القيادات والزملاء زودته بالقوة، وكان ذلك مهماً خصوصاً في الفترة الأولى، مضيفاً: سافرت إلى الولايات المتحدة، وأجريت عدداً من الجراحات، وحصلت على أطراف صناعية، واستغرقت رحلة علاجي ١٨ شهراً، اشتملت على ٦ أشهر، لإعادة التأهيل، ثم عدت إلى الإمارات.

وأضاف: عدت إلى عملي، وأتمنى الالتحاق مجدداً بمهام الدوريات، فالحادثة لم تكسر عزيمتي، ولم تهزمني داخلياً، فالمشاعر الصادقة، والدعم الذي تلقيته من شرطة دبي، جعلني أحس دائماً بالانتماء إلى هذا الكيان العظيم، الذي لا ينسى أبناءه عندما يكونون في محنة.

واختتم بقوله: أكرر مجدداً، كان الأمر قضاءً وقدراً، وإنني أحمد الله على كل حال، و إصابتي تمثل لي وسام شرف على صدري وأنا خادم للوطن طيلة حياتي.

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