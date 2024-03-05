«القمة الشرطية» تناقش سبل مكافحة الجرائم السيبرانية

ناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل للقمة الشرطية العالمية، المقامة بمركز دبي التجاري العالمي، في يومها الأول، سبل مكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية واستعرضت آليات تأهيل المنشآت الإصلاحية، وذلك من خلال انطلاق أعمال كل من مؤتمر ((الحد من الجريمة))، ومؤتمر ((الأدلة والعلوم الجنائية)).

وتحدث باولو كوستا، المدير الأول للبرامج ومستشار أول لقطاع الأمن في مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، عن الحوكمة والمساءلة كركائز أساسية لدعم العمل الشرطي الفعال على مستوى العالم.

وذلك لبحث ضمان فعالية العمل الشرطي، ووجوب قبول السكان المراد خدمتهم للقوات الشرطية، وضمان تحقيق التوازن بين فعالية مؤسسات الشرطة ومساءلتها أمام سيادة القانون، وذلك للحفاظ على شرعيتها وثقة السكان بها.

جلسة استراتيجية

وناقش محور ((الجريمة المنظمة))، حواراً قيادياً ضمن جلسة استراتيجية حملت عنوان ((الاتجار بالبشر: إرساء العناصر الأساسية للاستجابة الفعالة))، وذلك للتطرق إلى جرائم الاتجار بالبشر، بوصفها أحد أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأهمية تعاون كافة الدول وقوات الشرطة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ليتم تبادل المعلومات والاستخبارات وأفضل الممارسات لتحقيق نتائج أفضل في هذا المجال.

كما استعرضت الجلسة أيضاً ((الاستراتيجيات المتكاملة لمنع إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم))، وسلطت الضوء على الإجراءات المتبعة في مكافحة جرائم الأطفال.

وعدم التسامح مع الاستغلال الجنسي لهم، ودور الشرطة في معالجة إساءة الأطفال واستغلالهم من خلال الشبكات المنظمة، والجهود المبذولة والمنظومات الموضوعة من قبل صانعي السياسات والشركات الخاصة لمنع ومعالجة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت.

المنشآت الإصلاحية

وفي الجلسة الاستراتيجية، التي تحمل عنوان ((تحديث المنشآت الإصلاحية))، تطرقت الجلسة إلى الهدف من إنشاء مؤسسات السجون والهادفة إلى الحد من العودة إلى الإجرام مع ضمان سلامة جميع الأشخاص المنخرطين في المنظومة، واتباع هذه المؤسسات لمنهج شامل يوازن بين تحقيق الأمن وإعادة تأهيل النزلاء واحترام حقوقهم وكرامتهم.

وتضمنت القمة الشرطية، جلسة استراتيجية بعنوان ((إعادة بناء الثقة، لماذا القيادة الوطنية مهمة))، وأخرى بعنوان ((أمثلة ناجحة على التعاون بين هيئات إنفاذ القانون والشركات الخاصة)).

وفي محور الجريمة والعدالة الجنائية، جاءت جلسة استراتيجية بعنوان ((إنفاذ القانون المبني على البيانات في العصر الحديث))، وتناولت أهمية التحقيقات والملاحقات القضائية الشاملة، وذلك باستخدام نفس المنهاج على جميع مستويات الجريمة، بدءاً من السرقات الصغيرة وحتى الجريمة المنظمة وجرائم القتل.

كما طرح المحور، جلسة بعنوان ((ماذا تعني العدالة للشباب))، وأخرى بعنوان ((التعاون الدولي لمنع الجريمة في المناطق الحضرية))، تحدثت هانيكي إيكلمانز، نائب مفوض الشرطة الهولندية، بشأن الاستراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة في المناطق الحضرية، وتنوع التحديات التي تشكلها تلك المناطق.

وطرح محور ((الجريمة والعدالة الجنائية))، جلسة بعنوان ((التمييز وجرائم الكراهية: مكافحة ضد التعصب))، وتحدث فيها كل من باولو كوستا، المدير الأول للبرامج ومستشار أول لقطاع الأمن بمركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، وفايدة دوماربا، مفوضة لجنة حقوق الإنسان بالفلبين، وخالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الجريمة السيبرانية

وفي محور الجريمة السيبرانية، طُرح حوار قيادي بعنوان ((التمييز وجرائم الكراهية: عنف الانعدام للتسامح)).

إضافة إلى جلسة استراتيجية بعنوان ((إعادة تعريف العمل الشرطي في العالم الرقمي))، تناولت ما يتطلبه العمل الشرطي في ظل العصر الرقمي، وضرورة اتباع منهاج شاكل واستباقي لضمان السلامة العامة، ومنع الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق الأفراد، خصوصاً في عصر يتسم بالترابط والتواصل المتزايد والمعتمد بشكل كبير على البيانات.

كما طرح المحور جلسة بعنوان ((تطور الجرائم السيبرانية والتكتيكات الإجرامية))، ودراسة حالة بعنوان ((قرصنة عقل الهاكر))، وجلسة ناقشت ((تحليل المشهد الحالي للأمن السيبراني ومخاطره الناشئة في القطاعين العام والخاص))، إلى جانب مناقشة ((الذكاء الاصطناعي من أجل سلامة الأطفال: منصة لدعم إنفاذ القانون في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال.

العلوم الجنائية

وفي مؤتمر ((الأدلة والعلوم الجنائية))، انطلقت أول الأعمال جلسة ناقشت ((الاستباقية والتنبؤ في التحقيقات الجنائية))، وتحدث فيها اللواء أحمد بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، مؤكداً في كلمته أن مختبرات الأدلة الجنائية حول العالم تواجه تحديات مستمرة وبشكل يومي، الأمر الذي يتطلب الاستباقية والتنبؤ وإيجاد أفضل الحلول الابتكارية والوسائل الناجحة في الكشف الجنائي.

وأضاف اللواء ابن غليطة أن جلسات مؤتمر الأدلة الجنائية وعلم الجريمة المتنوعة في القمة الشرطية العالمية هي فرصة كبيرة لتسليط الضوء على كافة القضايا والجوانب المتعلقة بالعمل الجنائي، واستعراض سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال دعم عمليات الأدلة الجنائية، وتبادل الخبرات والممارسات الحديثة في هذا المجال.

وأشار اللواء ابن غليطة إلى أن شرطة دبي من الجهات الشرطية الرائدة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتي تعد من أولى الجهات الشرطية الرائدة في العالم التي استحدث مركزاً خاصاً للجينوم، كما أنها من قلائل الجهات التي تستثمر الذكاء الاصطناعي في التشريح الافتراضي وغيرها من الممارسات التي كان لها السبق في ابتكارها أو تطويرها وتنفيذها.

الطب الشرعي

وشهدت القمة تنظيم جلسة استراتيجية بعنوان ((التقاطع بين علم الطب الشرعي والنظام القانوني))، وتحدث فيها البروفيسور كلود روكس، مدير مركز علوم الطب الشرعي بجامعة التكنولوجيا في سيدني.

وقدم برام بيكارت، أستاذ علم الوراثة الشرعي بجامعة كيه يو لوفين، ورقة بعنوان ((الساعات الفوق جينية: تطوير تحقيقات الطب الشرعي من خلال التنبؤ بالعمر على أساس مثيلة الحمض النووي))، تلاها جلسة بعنوان ناقشت ((آخر المستجدات في اختبار الطب الشرعي لتحديد الأنساب بناء على الجغرافية الحيوية))، وجلسة ناقشت ((تقنية النمط الظاهري للحمض النووي للمساعدة في تحقيقات الطب الشرعي)).

وناقش المؤتمر جلسة فنية بعنوان ((مسح التحليل المجهري الإلكتروني والتسلسل الجزيئي لأعمار اليرقات من الذباب الأزرق لتقييم زمن حدوث الوفاة في التحقيقات الجنائية))، تلاها مناقشة ((استكشاف المجتمعات الميكروبية في جثة القرد الرايزيسي: العزلة والتحليل الأيضي))، و((بيانات الجينوم القديمة تلقي الضوء على التاريخ السكاني لشرق الجزيرة العربية وتكيفاتها التطورية لمكافحة الملاريا)).

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