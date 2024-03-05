«الاقتصاد» تجتمع مع رؤساء ومديري 11 جمعية تعاونية ومنفذ بيع لتطبيق السياسات التسعيرية

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، أمس، مع رؤساء ومديري 11 جمعية تعاونية ومنفذ بيع كبرى في الدولة، بهدف تعزيز التعاون في تطبيق التشريعات والسياسات التسعيرية لمنظومة حماية المستهلك.

والتي تتضمن سياسة السلع الأساسية الاستهلاكية، والتسعير بالوحدة للسلع الاستهلاكية، وكذلك مدونة السلوك والرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.

وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: ((شهدت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تطوراً تشريعياً وتنظيماً، لتعزيز حماية حقوق المستهلك، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يتماشى مع رؤية ((نحن الإمارات 2031))، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد يوفر تجربة آمنة للمستهلكين.

ويضمن كافة حقوقهم، وبيئة أعمال تنافسية للاستثمار في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والتي حققت نمواً بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من العام 2023، لتحل ضمن قائمة الأنشطة الأعلى نمواً)).

أهمية

وقال معالي بن طوق: ((يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وخطوة مهمة للتأكيد على توافر السلع والمنتجات في أسواق الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، لا سيما أن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين من السلع، ودعم حصولهم عليها بسهولة، ودون أي زيادات سعرية غير مبررة، إضافة إلى ترسيخ علاقة متوازنة بين المزودين والمستهلكين، وتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق، وتوفير مناخ استهلاكي آمن)).

واستعرض معاليه أبرز مخرجات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، ودورهما في إرساء علاقة أكثر توازناً وعدالة بين المزود والمستهلك، عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات، وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، ومنح كافة الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية لإنفاذ أحكام القانون واللائحة، بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات.

تعزيز

كما تطرق معاليه إلى الدور الحيوي والبارز لسياسة التسعير للسلع الاستهلاكية، في تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.

حيث تتضمن هذه السياسة عدم رفع أسعار سلع أساسية، وهي: ((زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، وغيرها)) دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة في الدولة.

وناقش الاجتماع أهمية الحفاظ على ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، خلال شهر رمضان المبارك، وعدم زيادتها دون أي مبررات، وكذلك الحرص على تقديم العروض الترويجية والتخفيضات من خلال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافة، لتلبية احتياجات المستهلكين.

وحضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 11 جمعية تعاونية كبرى ومنفذ بيع في الدولة، ومن أبرزها: تعاونية الاتحاد وجمعية الإمارات التعاونية، وجمعية أبوظبي التعاونية، وجمعية العين التعاونية، وجمعية الشارقة التعاونية، وجمعية أسواق عجمان التعاونية، وجمعية أم القيوين التعاونية، ولولو هايبر ماركت، والمايا سوبر ماركت، ونيستو، والسفير.

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