ريم الهاشمي: تصميم مدينة إكسبو دبي يلبي نداء الاستدامة

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيسة التنفيذية لسلطة مدينة إكسبو دبي أن هذه المدينة بنيت على أساس التعاون الدولي الحقيقي، الذي يضم أكثر من 200 دولة ومنظمة دولية، وفتحت ذراعيها لأكثر من 24 مليون زائر في أول ستة أشهر لها.

مشيرة إلى أنه تم البدء منذ أكثر من عقد من الزمن تصميم مدينة تلبي نداء الاستدامة في كل نواحيها، وتسرع خلق القيمة الاجتماعية للجميع، بدءاً من رفاه الذين يبنونها، وصولاً إلى رفاهية الذين يعيشون ويعملون فيها وزوارها وللجميع وهذا هو هدفنا.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمس في افتتاح منتدى المدن المستدامة 2024، الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي على مدار يومين، ويجمع القادة والخبراء وصناع التغيير الحضري لاستكشاف فرص تحفيز التنمية الحضرية الإيجابية في المنطقة والعالم وبحث الابتكارات والحلول التي تسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة.

توسع حضري

وقالت معاليها: مع التوسع الحضري السريع، يجب علينا أن نستمر في تطوير الطريقة التي نبني بها المدن والمجتمعات والتوسع في الممارسات المحلية المسؤولة بينما نقوم أيضاً بوضع قواعد جديد لأرض متغيرة، تضع الإنسان والبيئة في قلب الطرق الجديدة للتصميم والبناء، مع إعادة معايرة العمليات التي اعتمدنا عليها فترة طويلة، لتكون مرنة ومتكيفة مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للناس والكوكب.

وأضافت: إن مدينة إكسبو دبي شهادة على التزامنا العميق مع شركائنا من جميع أنحاء العالم، العمل بروح التفاؤل العملي نفسها التي جعلت من الممكن التوصل إلى اتفاق الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28)، خطوة إلى الأمام تجسد قوة التعاون والتآزر.

وقالت معاليها ((ستظل مدينة إكسبو دبي دائماً في طليعة هذا التقدم، فبدأ المختبر الحضري في المدينة دعوة رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحريصين على تقديم حلول مدينتهم إلى بيئة الاختبار الواقعية الخاصة بنا، وتجربة الخدمات التي قد تصبح يوماً ما واقعاً يومياً بالنسبة للملايين في المجتمعات الحضرية في أنحاء العالم)).

حضر المنتدى رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف (COP 28)، لمناقشة نتائج المؤتمر ودور المدن في تحفيز العمل المناخي، كما رحب المنتدى بصناع القرار والفاعلين في مجال التطوير الحضري لاستكشاف قدرة المدن والمجتمعات الحضرية على التكيف مع آثار التغير المناخي وتمكينها من خفض بصمتها الكربونية وتمكين المدن لتصبح أكثر استدامةً ازدهاراً وإنصافاً.

وتعتمد أجندة الحدث بشكل مباشر على نتائج مؤتمر (COP 28)، والذي استضافته مدينة إكسبو وتتوافق مع رؤية المدينة الهادفة للتحول إلى وجهة للمنظمات التي تركز على الاستدامة والشراكات الهادفة، ومركز للمبادرات المعنية بالحفاظ على الكوكب. ويقدم المنتدى المختبر الحضري لمدينة إكسبو، وهو مبادرة تدعو المبتكرين ورواد التكنولوجيا إلى تقديم أفكارهم للحياة الحضرية المستدامة وتجربتها في المدينة على أرض الواقع.

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