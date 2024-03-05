أمير الكويت يغادر البلاد

أمير الكويت يغادر البلاد
التاريخ
3/5/2024 7:48:04 PM
(MENAFN
- Al-Bayan) غادر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، أمس، البلاد بعد زيارة دولة إلى دولة الإمارات. وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN05032024000110011019ID1107939896
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.