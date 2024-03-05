Wednesday, 06 March 2024 05:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير الكويت يغادر البلاد

3/5/2024 7:48:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan) غادر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، أمس، البلاد بعد زيارة دولة إلى دولة الإمارات. وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05032024000110011019ID1107939896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث