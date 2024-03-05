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سعود بن صقر: الأطفال هم الأمل وإشراقة المستقبل

3/5/2024 7:48:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أبناءه طلبة الصف الأول في مدرسة أكاديمية رأس الخيمة بالرمس، وذلك في إطار حرص سموه على اللقاء بهم سنوياً. وأكد سموه أن الأطفال هم الأمل، وإشراقة المستقبل. وقرأ سموه، خلال اللقاء قصة قصيرة، واستمع لأسئلتهم العفوية، وتعرف على استعدادهم للاستكشاف والتعلم. وعبر سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الطلبة، والاطلاع على هواياتهم وأنشطتهم.

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