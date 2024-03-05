سعود بن صقر: الأطفال هم الأمل وإشراقة المستقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أبناءه طلبة الصف الأول في مدرسة أكاديمية رأس الخيمة بالرمس، وذلك في إطار حرص سموه على اللقاء بهم سنوياً. وأكد سموه أن الأطفال هم الأمل، وإشراقة المستقبل. وقرأ سموه، خلال اللقاء قصة قصيرة، واستمع لأسئلتهم العفوية، وتعرف على استعدادهم للاستكشاف والتعلم. وعبر سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الطلبة، والاطلاع على هواياتهم وأنشطتهم.
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