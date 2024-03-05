«تنفيذي الشارقة» يوجه بمضاعفة الجهود لتصحيح أوضاع المزارع المخالفة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس في اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بسياسات العمل الحكومي والسعي إلى تطوير خدمات الحكومة لتواكب النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.

إزالة التعديات

واطلع المجلس على التقرير الأول للجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة، والذي أظهر جهود اللجنة في رصد المخالفات والتعديات وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين والممارسات المخالفة التي تمس الجوانب البيئية والصحية والأمنية مثل مخالفات التأجير بالباطن وممارسة الأنشطة التجارية من دون الحصول على التراخيص من الجهات المعنية.

واستغلال المزارع مستودعات لتخزين المواد، واستغلال المزارع لغير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى الإحصاءات لعدد الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية على مستوى مدينة الشارقة، ووجه المجلس بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية لتصحيح أوضاع المزارع المخالفة.

تسهيلات حكومية

وناقش المجلس التحديث في التشريعات الاقتصادية والأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، والتي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة وتدعم المستثمرين والفرص الاستثمارية على مستوى الإمارة، إضافة إلى إنعاش السوق المحلي بتوفير التسهيلات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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