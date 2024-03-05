محمد الشرقي يؤكد دور المؤسسات الثقافية في دعم القطاع وتعزيز تنافسيته

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الثقافية في دعم قطاع الثقافة والفنون، عبر المشاريع النوعيّة التي تسهم في تعزيز تنافسيته وتطويره وإشراك العقول المبدعة في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، على هامش حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وأشار سموه، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعمل الثقافي في الإمارة، إيماناً بدوره المحوري في بناء نهضة المجتمع، وترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية التي ترتقي به، وتسهم في تعزيز ركائز تنميته وتطوره.

وجرى خلال اللقاء، الحديث حول مجالات العمل الثقافي ومشاريعه وبرامجه المختلفة، التي تم تصميمها وتنفيذها بهدف دعم توجهات الدولة ومؤشراتها التنافسية وتحقيق رؤيتها الريادية في هذا القطاع المهم.

كما نوه سموه، إلى أهمية الأنشطة الفنية والبرامج الثقافية التي تعمل على تطوير القطاع الثقافي في الدولة، وتسهم بفاعلية في تعزيز مكانتها العالمية في مجال صناعة الإبداع والاحتفاء به.

وجرت مناقشة عدد من السياسات والمشاريع والبرامج الاستراتيجية مثل برنامج منح الثقافة والإبداع الوطني، والبرامج المتخصصة في المراكز الإبداعية في مختلف إمارات الدولة، وبرامج عملها في مجال الثقافة والفنون داخل الدولة وخارجها.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بجهود الوزارة في تطوير الثقافة وتطوير الفنون والاحتفاء بالمبدعين والموهوبين في كافة المجالات الإبداعية، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والمراكز ذات العلاقة لتحقيق أفضل المستويات والمُخرجات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة.

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