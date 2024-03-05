محمد بن زايد ومشعل الأحمد يؤكدان أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم

(MENAFN
- Al-Bayan) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة الكويت الشقيقة.
وعبر صاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة نشرها عبر حسابه في ((إكس)) عن سعادته بلقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في أبوظبي.
حيث دون سموه أمس: ((سعدت اليوم بلقاء أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي، تربطنا بالكويت الشقيقة علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي، وحريصون على العمل معاً على تقوية هذه العلاقات وتنميتها، ودعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها كافة)).
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN05032024000110011019ID1107939891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.