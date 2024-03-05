410 % قفزة نمو العقارات ذات العلامة التجارية بدبي في 10 سنوات

أكدت شركة الاستشارات جلوبال براندد رزيدنسز أن نمو قطاع العقارات السكنية ذات العلامة التجارية في دبي يقدر بنسبة 410%، خلال السنوات العشر من 2014 إلى نهاية عام 2024)، حيث ارتفع من 10 مشاريع في عام 2014 إلى 51 مشروعاً اليوم.

وفي السنوات الخمس الماضية فقط، بلغت نسبة النمو 122%، لتتصدر دبي عالمياً بمجال تطوير العقارات السكنية ذات العلامة التجارية. ويتوقع ارتفاع عدد المشاريع المستقلة (من دون الفنادق) إلى 54% من السوق، لتشكل 78% من المشاريع الجديدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقع عالمي بنسبة 41%.

كشف عن هذه النتائج ريان عيتاني، مؤسس ومدير شركة الاستشارات جلوبال براندد رزيدنسز للمساكن ذات العلامة التجارية على هامش المشاركة بفعالية ((مستقبل العقارات السكنية ذات العلامة التجارية)) التي عُقدت في دبي أخيراً، حيث تم الكشف عن بحث شمل 121 مشروعاً مفتوحاً والمخطط إنجازها في الإمارة.

وتشمل الإحصائيات التي تم الكشف عنها حول موقع دبي الرائد عالمياً في قطاع العقارات السكنية ذات العلامة التجارية ما يلي:

. حسب التوقعات خلال السنوات الخمس القادمة سيزداد إجمالي عدد المشاريع من 51 مشروعاً حالياً إلى 121 مشروعاً بحلول 2029، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 137%.

. يتوقع أن ينخفض عدد العلامات التجارية الفندقية من 78% من سوق المشاريع ذات العلامة التجارية الحالية إلى 51% من خطط تطوير المشاريع المقرر إطلاقها حتى 2028، ما ينتج عن حصة سوقية إجمالية (مكتملة ومخططة) تبلغ 63% التجارية الفندقية.

وشهدت الفعالية تجمعاً لكبار مطوري العقارات والاستشاريين والمشغلين الفندقيين الرواد في المنطقة، إلى جانب ممثلين عن العلامات التجارية المرتبطة بأسلوب الحياة المهتمين بالتعرف أكثر على الفرص المتنامية لشركاتهم للدخول في شراكات.

العلامات الفندقية

وقال ريان عيتاني: ((تظهر بيانات تقرير جلوبال براندد رزيدنسز أنه من المتوقع أن ينخفض عدد العلامات التجارية الفندقية من 78% من سوق المشاريع الحالية إلى 51% من خطط تطوير المشاريع المقرر إطلاقها حتى عام 2028. ما يعني أن العلامات التجارية الفندقية ستشكل فقط 63% من إجمالي السوق بحلول 2029، مقارنة بـ 78% عالمياً)).

وأضاف: ((يتجه مطورو دبي بشكل متزايد إلى علامات تجارية مبتكرة وجذابة جديدة من غير عالم الفندقة، مثل العلامات التجارية للسيارات (أقل من 1% من المشاريع القائمة تنتقل إلى 7% من خطط التطوير) وعلامات الأزياء (10% من السوق الحالي تحمل علامات تجارية للأزياء، بينما تمثل 36% من خطط التطوير) لإضافة ميزة للتصميم والتسويق)). كما سلط التقرير الضوء على التوزيع الجغرافي للمشاريع بدبي. ولا تزال منطقتا وسط المدينة والخليج التجاري المحور الرئيسي للتطوير، مع إضافة 30 مشروعاً آخر قيد التنفيذ إلى 15 مشروعاً موجوداً.

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