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سبائك ذهبية للمستثمرين من «الإمارات العقارية»

3/5/2024 7:48:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سلمت ((الإمارات العقارية)) سبائك ذهبية إلى المستثمرين، الذين قاموا بشراء فلل سكنية بمشروع ((مجتمع أزهى)) السكني، خلال مشاركة الشركة في فعاليات النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، مؤخراً، كما تم اختيار فائزين من زوار جناح الشركة، ومنحهما سبيكتين ذهبيتين.

وأكدت حنان هاشم جنحو، المدير التنفيذي لـ((الإمارات العقارية)) نجاح المشاركة في المعرض ، مشيرة إلى أن هذا العام شهد تقديم حوافز شملت خصومات بنسبة 2% وسبائك ذهبية للمستثمرين وزوار لجناح الشركة، حيث استقبل الجناح العديد من الزوار طيلة ايام المعرض.

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