سبائك ذهبية للمستثمرين من «الإمارات العقارية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
سلمت ((الإمارات العقارية)) سبائك ذهبية إلى المستثمرين، الذين قاموا بشراء فلل سكنية بمشروع ((مجتمع أزهى)) السكني، خلال مشاركة الشركة في فعاليات النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، مؤخراً، كما تم اختيار فائزين من زوار جناح الشركة، ومنحهما سبيكتين ذهبيتين.
وأكدت حنان هاشم جنحو، المدير التنفيذي لـ((الإمارات العقارية)) نجاح المشاركة في المعرض ، مشيرة إلى أن هذا العام شهد تقديم حوافز شملت خصومات بنسبة 2% وسبائك ذهبية للمستثمرين وزوار لجناح الشركة، حيث استقبل الجناح العديد من الزوار طيلة ايام المعرض.
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