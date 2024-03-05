34.8 مليار درهم مبيعات الشقق بدبي في أول شهرين بنمو 28.8 %

تجاوزت مبيعات الشقق السكنية في دبي قيمة 34.8 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الجاري محققة نمواً بنسبة 28.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت مبيعات فئة ((الاستديو)) نمواً بنسبة 77% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات الشقق السكنية في دبي بلغت 34.8 مليار درهم جرت عبر 17844 صفقة خلال أول شهرين من العام الجاري، بنمو 28.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، والذي بلغت فيه المبيعات 27 مليار درهم تمت عبر 13215 صفقة.

وبحسب البيانات، تصدرت مبيعات الشقق السكنية من فئة ((غرفتين وصالة)) الطلب خلال أول شهرين من العام الجاري، بواقع 11.1 مليار درهم جرت عبر 4628 صفقة، تليها مبيعات الشقق السكنية من فئة ((غرفة وصالة)) والتي جرت عبر 8000 صفقة بقيمة 10.5 مليارات درهم.

حلت الشقق السكنية من فئة ((ثلاث غرف وصالة)) في المرتبة الثالثة من حيث قيمة المبيعات والتي بلغت 6.17 مليارات درهم جرت عبر 1227 صفقة، بالمقابل جرى بيع 15 شقة بنتهاوس خلال الفترة نفسها بقيمة 69 مليون درهم.

وبالنسبة لفئة الوحدات السكنية صغيرة الحجم (الاستوديوهات)، فقد شهد أول شهرين من العام الجاري 3652 صفقة بيع استديو بقيمة 2.71 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 77.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه المبيعات 1.53 مليار درهم جرت عبر 2650 صفقة.

أبرز مناطق الاستديو

وأظهرت بيانات الدائرة، أن منطقة ((مدينة دبي الملاحية)) جاءت في الصدارة من حيث قيمة مبيعات فئة الاستديو خلال أول شهرين من العام الجاري، مع مبيعات بلغت 596.6 مليون درهم جرت عبر 492 صفقة. وحلت ثانية منطقة ((الخليج التجاري)) بمبيعات بلغت 462 مليون درهم عبر 402 صفقة، وفي المركز الثالث منطقة ((قرية جميرا الدائرية)) بقيمة 429.8 مليون درهم جرت عبر 688 صفقة، ورابعة منطقة ((أرجان)) بقيمة مبيعات 149.3 مليون درهم عبر 257 صفقة، وخامسة منطقة ((ميدان ون)) بقيمة مبيعات 141.6 مليون درهم عبر 240 صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز