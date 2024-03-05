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1.69 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

3/5/2024 7:47:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس أكثر من 1.69 مليار درهم تمت عبر 675 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 550 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم، منها 45 مبايعة لأراضٍ، و392 مبايعة لوحدات سكنية و113 مبايعة لمبان. وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع شقة سكنية في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 26.6 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة فندقية في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون 319.7 مليون درهم تمت عبر 88 معاملة، منها 17 رهناً لأراضٍ، و52 رهناً لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبان أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في الرفاعة بقيمة 138 مليونا.

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