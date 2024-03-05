«صندوق المعرفة» و«الصكوك الوطنية» تطلقان برنامج «المُستثمِر الصّغير» للثقافة المالية

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة والصكوك الوطنية، الشركة المتخصصة في مجال الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، إطلاق برنامج ((المُستثمِر الصّغير)) أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.

وتتوافق هذه المبادرة الطموح مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأجندة دبي الاجتماعية 33، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى جعل دبي أحد المراكز التعليمية الرائدة في المنطقة، فضلاً عن دورها في تعزيز الأنظمة التعليمية التي تسهم في تلبية التطلعات المستقبلية للإمارة، ودعم مواردها البشرية بتوفير أفضل الفرص التعليمية ذات الجودة العالية.

وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج ((المُستثمِر الصّغير)) في ((مدارس دبي))، في حين ستشهد المبادرة لاحقاً تطبيق برنامج شامل يركز على التثقيف المالي في برامجها التعليمية المختلفة، وستتولى مؤسسة صندوق المعرفة بالتعاون مع الصكوك الوطنية مختلف مراحل تطوير البرنامج وتصميمه وتنفيذه في الميدان التربوي.

ويستهدف إطلاق البرنامج التعليمي في مرحلته التجريبية الطلاب في الصفين الخامس والسادس، لتقديم نموذج رائد يركز على تعزيز المعرفة المالية في سن مبكرة، وتؤكد هذه المبادرة الاستراتيجية التزام مؤسسة صندوق المعرفة والصكوك الوطنية الإسهام في تنمية المجتمعات ودعمها بالثقافة والمسؤولية المالية في السنوات المبكرة من أعمار الأطفال وفي المراحل اللاحقة من حياتهم.

وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، ((يسعدنا أن نعلن إطلاق هذا البرنامج الرائد في مجال الثقافة المالية، ونتطلع إلى التعاون مع شركة الصكوك الوطنية على تطوير هذا البرنامج ودعم تطبيقه على نطاق واسع في مدارس دبي إضافة إلى المدارس الأخرى في الإمارة، عبر استثمارنا في إكساب أجيال المستقبل المهارات المالية الضرورية، التي ستمكنهم من إتقان مبادئ الادخار والميزانية والاستثمار، والتي ستسهم بشكل مجدٍ في مسيرتهم)).

قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: ((المُستثمِر الصّغير أول برنامج للتثقيف المالي في منطقة الشرق الأوسط يستهدف أطفال المدارس في الدولة، ويمثل تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه، ولا سيما أنه يتجاوز ممارسات التعلم التقليدي المعتمد على الفصول الدراسية، وتتماشى هذه المبادرة مع الجهود المستمرة المبذولة من قبل حكومة دبي بهدف الارتقاء بجودة التعليم)).

ويتكون البرنامج من ست وحدات تهدف إلى تزويد الطلاب الفهم العميق بأسس المعرفة المالية، وتتناول الوحدة الأولى إدارة الأموال، في حين تغطي الوحدات الأخرى طرائق الدفع، والقروض والديون، والمدخرات والاستثمارات، وخطط الحماية التأمينية (مع التركيز على نظام التكافل الإسلامي)، بينما تركز الوحدة السادسة على التخطيط المالي الشامل.

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