3.4 مليارات درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» في 2023

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق أداء مالي تنافسي ومعدلات إنتاج غير مسبوقة عبر سلسلة القيمة خلال عام 2023.

وبالرغم من التراجع الذي شهده سوق الألمنيوم العالمي عن المعدلات القياسية المسجلة في عام 2022، بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 7.7 مليارات درهم 2.1 مليار دولار. وسجلت الشركة صافي ربح قدره 3.4 مليارات درهم مقارنة بـ 7.4 مليارات درهم للعام 2022. وحافظت الشركة على إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين في عام 2023 عند 3.7 مليارات درهم، وهي توزيعات أرباح مماثلة لعام 2022 القياسية.

وبلغت الإيرادات 29.5 مليار درهم بسبب انخفاض الأسعار القياسية للألمنيوم عالمياً، والذي عوضته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بزيادة حجم إنتاج خام البوكسيت الذي شهد سعره ارتفاعاً عالمياً، مقارنة بـ 34.6 مليار درهم للعام 2022. وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية ليصل إلى 7.9 مليارات درهم، مقارنة بـ 12.7 مليار درهم للعام 2022.

وفورات

وحقق برنامج ((نجاح)) للتحول التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات خلال عام 2023 بمبلغ 2.6 مليار درهم. ومنذ إطلاقه، حقق برنامج ((نجاح)) تحسينات في معدل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 8.8 مليارات درهم.

وسجل إنتاج قطاع الألمنيوم المصهور هامش أرباح معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 25%، (مقارنة بــ 35% للعام 2022). وحققت الشركة صافي ربح قدره 3.4 مليارات درهم، مقارنة بـ 7.4 مليارات درهم للعام 2022. في حين سجلت صادرات البوكسيت والألومينا والمعدن المصهور أرقاماً قياسية لم تصل إليها الشركة من قبل.

وارتفعت صادرات البوكسيت من جمهورية غينيا لتصل إلى 14.1 مليون طن متري رطب مقارنة بصادرات بلغت ـ14 مليون طن متري رطب للعام 2022. تم توريد حوالي 1.2 مليون طن منها إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم بيع الكمية المتبقية لعملاء الشركة لتصبح بذلك الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أكبر موردي البوكسيت التجاري حول العالم.

واستمرت مصفاة الطويلة للألومينا بتجاوز طاقتها الإنتاجية من خلال إنتاج 2.48 مليون طن من الألومينا في عام 2023 (مقارنة مع 2.43 مليون طن للعام 2022) بما يلبي 48% من إجمالي متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا خلال العام.

وبلغ إنتاج مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي 2.66 مليون طن من المعدن المصهور، مقارنة بـ2.65 مليون طن للعام 2022. وقد حققت المصاهر أعلى متوسط نقاء للمعدن في تاريخها. كما أنتجت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 205 آلاف طن من المنتجات ذات القيمة المضافة المستخدمة في قطاعات الطيران والإلكترونيات والتي تتطلب معادن فائقة النقاء وعالية النقاء.

مبيعات

وبلغ إجمالي المبيعات للألمنيوم 2.75 مليون طن (مقارنة بـ2.72 مليون طن للعام 2022). وبلغت نسبة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 76% (مقارنة بـ 78% للعام 2022) وردتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى حوالي 423 عميلاً في أكثر من 50 دولة. وارتفعت مبيعات الشركة إلى العملاء المحليين في الإمارات لتصل إلى 293 طناً مقارنة بـ 268 طناً في عام 2022.

وبلغ متوسط سعر طن الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن 2.264 دولاراً خلال العام، مقارنة بـ 2.715 دولاراً للطن خلال عام 2022، وذلك لارتباط السعر القياسي العالمي للألمنيوم ارتباطاً وثيقاً بأوضاع الاقتصاد العالمي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((حققت الإمارات العالمية للألمنيوم نتائج مالية تنافسية في عام 2023 مقارنة بنظرائها في القطاع من كبرى الشركات وحافظت على توزيعات الأرباح القياسية للمساهمين بفضل التركيز المستمر على أعلى المعايير فيما يخص سلامة الموظفين، والتميز التشغيلي، والتكاليف، والعلاقات القوية مع عملائنا في جميع أنحاء العالم)).

أسعار

وأضاف: ((انخفضت أسعار الألمنيوم العالمية إلى أقل من معدلاتها في عام 2022 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع ذلك ظلت أعلى من متوسط المعدلات التاريخية المسجلة في السنوات الثماني قبل انتشار الجائحة. لا تزال التوقعات المستقبلية للألمنيوم إيجابية نظراً لدور الألمنيوم كركيزة أساسية في بناء مجتمعات أكثر استدامة. ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الألمنيوم نمواً كبيراً خلال العقود المقبلة، خصوصاً على الألمنيوم منخفض الكربون والمعاد تدويره، لهذا السبب تسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع صناعة الألمنيوم العالمي)).

ومن جانبه قال زياد فارس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((حققت الشركة على مدار السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية في أعمالها حققنا خلالها وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار. مما مكننا خلال الفترة نفسها من خفض إجمالي الديون بمقدار 3.3 مليارات دولار وتوفير توزيعات أرباح قياسية لمساهمينا)).

سداد

وقامت الشركة بتسديد مبلغ 2.9 مليار درهم من الديون قبل موعد استحقاقها إلى جانب الدفعات المجدولة المترتبة على شركة غينيا ألومينا كوربوريشن خلال عام 2023. وبلغ إجمالي الديون 16.6 مليار درهم في نهاية عام 2023، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.8 ضعف، ما يشكل انخفاضاً من 19.7 مليار درهم في نهاية عام 2022.

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