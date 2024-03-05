«باركن» تحدد النطاق السعري للسهم بين 2 و 2.10 درهم

أعلنت شركة باركن، عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين درهمين و2.10 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليارات درهم إلى 6.30 مليارات درهم، إذ يتوقع صندوق دبي للاستثمار بيع 749.700.000 سهم عادي، وهو ما يمثل 24.99 % من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح حوالي 1.499 مليار إلى 1.57 مليار درهم (حوالي 408.28 ملايين إلى 428.69 مليون دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.

وتعد جميع الأسهم أسهماً قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار باعتباره المساهم البائع. ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب الطرح، رهناً بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، سيواصل المساهم البائع امتلاك 75.01% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: ((بفضل تاريخنا الطويل والناجح الذي يمتد لما يقرب من ثلاثة عقود، يقدم باركن أحدث الحلول وأفضل الخدمات في مجال إدارة مواقف المركبات، وذلك وفقاً لرؤية دبي الاقتصادية والحضارية والاجتماعية. تشغل الشركة بنية تحتية حيوية للإمارة، ونلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنقل ودعم خطط التوسع في المدينة. مع استمرار نمو دبي، ستتطور شركتنا بموازاة هذا النمو.

يمكن للاكتتاب العام أن يساهم في بناء وتعزيز نجاحنا، مما يعزز الابتكار ويحقق أداءً مالياً قوياً، ويستغل إمكانات منصتنا للنمو والتنويع. كدليل على جاذبية قصتنا الاستثمارية، نفخر بالاهتمام القوي الذي أظهره المستثمرون بعد إعلاننا عزمنا على طرح أسهمنا في سوق دبي المالي. في باركن، نحن ملتزمون بتقديم قيمة مضافة لجميع الشركاء المعنيين، وبتطوير وتشكيل مستقبل صناعتنا بثبات وتطور على مدى السنوات المقبلة)).

تفاصيل الاكتتاب

ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لصندوق الإمارات للاستثمار.

حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

انطلقت فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات أمس وتستمر لغاية 12 مارس، بينما تستمر للمستثمرين المؤهلين لغاية 13 مارس 2024.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، سيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.

تخصيص

وسيتم ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وتم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وشركة جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) وبنك أبوظبي الأول كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

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