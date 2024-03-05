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«دبي الإسلامي» يتصدر تداولات سوق دبي

3/5/2024 7:47:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.568 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و718.88 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بنحو 1.28 مليار درهم موزعة بواقع 980.23 مليون درهم في سوق أبوظبي، و295.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 413.8 مليون سهم عبر تنفيذ 22.4 ألف صفقة.

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4200 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية، ليغلق مؤشر السوق عند 4245.8 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.87%.

وتصدر سهم ((دبي الإسلامي)) تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 62.7 مليون درهم، تعادل 21% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 295.9 مليون درهم. وقاد سهم ((أمان)) ارتفاعات 12 سهماً بالسوق مرتفعاً 8.24%، وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة 7.1%، والفردوس القابضة 1.8%، والإمارات ريم للاستثمار 1.74%.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9236.3 نقطة، متراجعاً 0.53%. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 5 صفقات كبيرة على سهم ((فينكس كروب)) بقيمة 55.1 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقات بسعر 1.86 درهم للسهم على 29.6 مليون سهم من أسهم الشركة.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 201.2 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 83.6 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بسيولة 65.95 مليون درهم. وقفز سهم ((أسمنت الفجيرة)) بالحد الأقصى في سوق أبوظبي، وارتفعت أسهم أريد 9.1%، ورابكو للاستثمار 8.7%، وجلفار 5%.

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