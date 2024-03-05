«دريك آند سكل» تعتزم زيادة رأس المال إلى 600 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر مجلس إدارة ((دريك أند سكل)) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، 27 مارس الجاري، للنظر في جدول الأعمال، وزيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم.
يشمل جدول الأعمال الاطلاع على ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس مال الشركة، وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة والموافقة عليها، إلى جانب الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلة الزيادة في رأس المال.
كما تناقش العمومية الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم وذلك بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 2.400.000.000 سهم بقيمة اسمية تعادل واحد (1) درهم للسهم الواحد وسعر خصم إصدار يقدر ب 0.75 درهم.
كما تناقش الموافقة على التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، واعتماد المقيم المستقبل الذي عينته الشركة للوصول إلى القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN05032024000110011019ID1107939879
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.