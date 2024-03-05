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أحمد حجازي: دقيقتان سبب خسارة الاتحاد أمام الهلال وسنقاتل في مباراة العودة

3/5/2024 7:47:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اعتبر المدافع المصري الدولي أحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي، أن فقدان التركيز أمام الهلال لمدة دقيقتين كان وراء خسارة فريقه، مشددا على أن الفريق سيعمل على التعويض في مباراة الإياب.

وخسر الاتحاد أمام مضيفه الهلال بنتيجة صفر/2 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن فريقه قدم أداء جيدا في الشوط الأول، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لكن فقدان التركيز لمدة دقيقتين فقط منح الهلال الأفضلية.

وأضاف المدافع المصري الدولي "النتيجة غير مرضية للاعبين عطفًا على الجهد الذي قدموه خلال المباراة".

وشدد في ختام تصريحاته "الفرصة لا تزال قائمة وسيتمسك بها الفريق، الذي سيقاتل في مباراة الإياب بدعم من الجماهير".

ويستضيف اتحاد جدة فريق الهلال في مباراة الإياب التي ستقام يوم 12 مارس المقبل.

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