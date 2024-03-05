دوري الأبطال: مبابي يقود سان جرمان الى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2021

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان الى ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2021 عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 2-1 الثلاثاء على ملعب "أنويتا" في سان سيباستيان في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل مبابي هدفيه في الدقيقتين 15 و56، رافعا رصيده الى ستة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسييداد (89).

وكان مبابي الذي دخل مرحلة جليدية مع مدربه الاسباني لويس أنريكي، سجل الهدف الأول في الثنائية النظيفة التي حسم بها النادي الباريسي مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع.

وبدأ ابن الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 شباط/فبراير الماضي (2-0)، استُبدل بعد ساعة ضد رين (1-1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين الجمعة في موناكو حيث بدأ الموهوب مسيرته.

وجاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الاخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب بارك دي برانس.

ودفع أنريكي بمبابي أساسيا ولعب المباراة بأكملها، واشرك البرازيلي بيرالدو ولوكاس هرنانديز مكان القائد البرازيلي الاخر ماركينيوس والبرتغالي دانيلو بيريرا المصابين، وكانا التغييرين الوحيدين مقارنة مع مباراة الذهاب.

وفك سان جرمان عقدته في ثمن النهائي في النسختين الاخيرتين وبلغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة التي يلهث وراء لقبه الاول بها وتبقى افضل نتيجة له الوصافة عام 2020 عندما خسر امام بايرن ميونيخ الالماني.

وأجرى مدرب ريال سوسييداد أيمانول ألغواسيل بدوره تغييرين على تشكيلة مباراة الذهاب فدفع بالقائد ميكل أويارسابال والسورينامي شيرالدو بيكر مكان البرتغالي أندريه سيلفا وأندر بارينيتشيا.

وكان مبابي أول المهددين لمرمى اصحاب بتسديدة من داخل المنطقة فوق العارضة (4).

وكاد البرتغالي نونو منديش يخدع حارس مرماه الايطالي جانلويجي دوناروما عندما حاول ابعاد كرة عرضية برأسه فمرت بجوار القائم الايمن (7).

وتوغل مبابي داخل المنطقة من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية تابعها باركولا من مسافة قريبة لكن الحارس أليكس ريميرو ابعدها بقدمه (10).

وانطلق وارين زاير-إيمري من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة لكنه سدد كرة ضعيفة بين يدي ريميرو (14).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من ديمبيليه فتلاعب بالمدافع إيغور سوبيلديا وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ريميرو (15).

وجرب الياباني تاكيفوسا كوبو حظه بتسديدة بعيدة مرت بجوار القائم الايمن (45).

وعزز مبابي تقدم سان جرمان مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الكوري الجنوبي كانغ-إين لي، بديل باركولا، فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس ريميرو (56).

وكاد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من ريميرو وشتتها الدفاع (68).

وارتكب دوناروما خطأ فادحا عندما حاول ابعاد كرة كانت في طريقها الى ركنية فهيأها الى أويارسابال الذي حاول لعبها ساقطة لكن الايطالي تصدى لها (73).

وأنقذ دوناروما مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للبديل بينيات توريينتيس من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (78)، ثم تصدى لتسديدة البديل الاخر سيلفا من داخل المنطقة (82).

وسجل ميرينو هدف الشرف لاصحاب الارض من تسديدة قوية من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من دوناروما (89).





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