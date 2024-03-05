دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ الجريح يثأر من لاتسيو ويبلغ ربع النهائي

ثأر بايرن ميونيخ الجريح بمعاناته المحلية من ضيفه لاتسيو عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الانجليزي هاري كاين الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحجز بطاقته الى ربع النهائي.

وسجّل كاين (39 و66) وتوماس مولر (45+2) أهداف بايرن حامل لقب المسابقة القارية الأم ست مرات آخرها عام 2020 بقيادة المدرب هانزي فليك.

وكان بايرن خسر 0-1 ذهابا على الملعب الاولمبي في روما قبل ثلاثة أسابيع.

وشهدت المباراة عودة لوروا سانيه الى تشكيلة بايرن بعد غيابه عن المباراة الاخيرة لفريقه التي انتهت بالتعادل 2-2 امام فرايبورغ في الدوري الالماني بسبب اجهاد في الفخذ.

كما دفع المدرب توماس توخل بطل المسابقة مع تشلسي الانجليزي عام 2021 بالمدافع الانجليزي اريك داير مكان الكوري الجنوبي مين-جاي كيم، والظهير الايسر البرتغالي رافايل غيريرو مكان الكندي ألفونسو ديفيس.

من جهته، اشرك مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري الظهير الايسر لوكا بيليغريني مكان الالباني هيساي والاوروغوياني ماتياس فيسينو مكان دانيلو كاتالدي في الوسط، بقيادة المهاجم المخضرم والقائد تشيرو إيموبيلي.

ودخل العملاق البافاري الى المباراة في ظل ظروف صعبة وغير معتادة، إذ فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، ما دفع بإدارته الى اعلان رحيل توخل في نهاية الموسم، بعد ان اصبحت آماله في الحفاظ على لقب البوندسليغا للعام الـ12 تواليا ضئيلة في ظل ابتعاد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط في الصدارة.

بدوره، دخل لاتسيو اللقاء عقب خسارة دراماتيكية امام ميلان 0-1 في لقاء شهد طرد ثلاثة من لاعبيه (الفرنسي ماتيو غندوزي، بيليغريني والمونتينغري أدام ماروسيتش)، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب "السيري آ" بعد حلوله وصيفًا الموسم الماضي.

وفي ظل الضغط الكبير على لاعبي بايرن ومدربهم توخل الذي أشارت تقارير محلية قبل المباراة انّ منصبه سيكون في مهب الريح في حال الخروج امام لاتسيو، فلم تكن بداية المباراة هي الافضل.

وحصل إيموبيلي على فرصة منح الضيوف تقدما قاتلا إثر تمريرة عرضية من ماتيا زاكانيي، أخطأ داير في تشتيتها بالرأس، الا انّ مهاجم لاتسيو المنفرد ارتمى اليها دون ان يصيبها برأسه فذهبت الى ركلة مرمى (36).

وكان ثمن اضاعة الفرصة باهظا وسريعا بالنسبة لرجال ساري، إذ تمكن كاين من إعادة فريقه الى صلب المواجهة بافتتاحه التسجيل اثر تمريرة طولية من ألكسندر بافلوفيتش نحو مولر المتقدم فاعادها برأسه نحو غيريرو الذي تلقفها بتسديدة غمزها كاين برأسه وارتدت من يد الحارس إيفان بروفيديل مباشرة نحو مرماه (39).

ووضع مولر بايرن في وضعية المتأهل عندما منحه الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الاول اثر ركلة ركنية نفّذها غيريرو فحاول دفاع روما ابعادها لكنها وصلت الى المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت الذي سددها "على الطاير" فلمست مولر وعانقت الشباك (45+2).

وتلقى لاتسيو ضربة في مستهل الشوط الثاني بعدما اضطر ساري لاستبدال ايموبيلي بسبب الاصابة اثر تدخل من دي ليخت.

وضرب كاين بقوة في الشوط الثاني مسجلا هدفه الثاني والـ33 في 33 مباراة مع بايرن هذا الموسم، فوجه الضربة القاضية للضيوف عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بروفيديل اثر تسديدة من سانيه فتابعها الدولي الانجليزي بسهولة داخل المرمى (66).









تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز