الدولار في مصر يعاود الارتفاع من جديد بعد انخفاض كبير

عاودت أسعار الدولار في السوق الموازية بمصر ارتفاعاتها من جديد خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعد انخفاض كبير وصل سعر الصرف خلالها إلى مستوى 41 جنيها تقريباً.

وجاءت الارتفاعات متزامنة مع تقارير بنوك استثمار محلية وعالمية، قدّرت سعر التعادل للدولار بين السوق الرسمية والموازية عند 40 إلى 45 جنيها، فيما كان أقصى سعر 50 جنيها من جانب "جي بي مورغان"، مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن سعر الدولار عاد للارتفاع خلال تعاملات أمس بنحو

5 جنيهات ليصل إلى نحو 45 جنيها ارتفاعا من مستوى 39 جنيها أمس الأول.

وتزامنت الارتفاعات مع إعلان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن مشروع جديد لعمل قناة كاملة موازية لقناة السويس، تمول بالكامل من إيرادات الهيئة، على أن تنتهي الدراسات الخاصة بالمشروع خلال 18 شهرا من جانب مؤسسات مالية عالمية.

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