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استقالة رئيس وزراء بلغاريا بعد تسعة أشهر من توليه منصبه

3/5/2024 7:47:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقال رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف كما كان مقررا بعد تسعة أشهر على رأس حكومة موالية للغرب، مما يفتح الباب أمام شريكه في الائتلاف لقيادة البلاد.

وقالت الحكومة في صوفيا إن خطاب استقالة دينكوف قدم إلى البرلمان يوم الثلاثاء. ولم يتضح على الفور متى سيصوت البرلمان على استقالة دينكوف والحكومة التي يقودها.

وقال دينكوف في خطاب مساء الثلاثاء: "ستواصل الحكومة أعمالها حتى يتم انتخاب حكومة جديدة".

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة نائبة رئيس الوزراء السابقة ماريا جابرييل، من حزب "جيرب" (يمين الوسط)، لخلافة دينكوف.

ومن المقرر الآن أن يصبح دينكوف، من حزب "نواصل التغيير" الوسطي، نائبا لجابرييل.

وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي، توصل المعسكران السياسيان اللذان خرجا على القمة إلى اتفاق لتقاسم السلطة يتم فيه تناوب منصب رئيس الوزراء.


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