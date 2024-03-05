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البنتاغون تكشف حقيقة وجود خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة

3/5/2024 7:47:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات، في تصريحات تقلل على ما يبدو من شأن مقترح إنشاء ميناء يديره الجيش الأمريكي أو موقع هبوط لتوزيع المساعدات عن طريق البحر.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي "في الوقت الحالي لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة."

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