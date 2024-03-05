البنتاغون تكشف حقيقة وجود خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات، في تصريحات تقلل على ما يبدو من شأن مقترح إنشاء ميناء يديره الجيش الأمريكي أو موقع هبوط لتوزيع المساعدات عن طريق البحر.
وقال الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي "في الوقت الحالي لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة."
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