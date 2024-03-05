البنتاجون: لا نعتزم إرسال قوات إلى قطاع غزة

البنتاجون: لا نعتزم إرسال قوات إلى قطاع غزة
التاريخ
3/5/2024 7:08:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات، في تصريحات تقلل على ما يبدو من شأن مقترح إنشاء ميناء يديره الجيش الأمريكي أو موقع هبوط لتوزيع المساعدات عن طريق البحر.
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