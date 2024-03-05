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البنتاجون: لا نعتزم إرسال قوات إلى قطاع غزة

3/5/2024 7:08:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات، في تصريحات تقلل على ما يبدو من شأن مقترح إنشاء ميناء يديره الجيش الأمريكي أو موقع هبوط لتوزيع المساعدات عن طريق البحر.

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