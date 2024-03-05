الحوثيون يستهدفون مدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون مدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر
التاريخ
3/5/2024 7:08:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" اليوم الثلاثاء، "تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة".
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